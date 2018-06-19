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В Україні маршрутки замінять
неолайнерами - Омелян

В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:54

што ?
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:47

Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:58

  Ratatui написав:Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?

Поразбивают как приусы :mrgreen:
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:59

  olegpm16 написав:Боясь спросить, а что такое этот неолайнер?! Google выдает только навигаторы neoline :)))

Тот же вопрос возник :) Есть еще упаковщик, и еще машинка для стрижки neoliner...
DmitrijW
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:02

Интересно, а влезет ли неолайнер товарища Омельяна в зауженные полосы товарища Парцхаладзе? Или над этим вопросом они думают начать битву году в 2025?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:00

  DmitrijW написав:
  olegpm16 написав:Боясь спросить, а что такое этот неолайнер?! Google выдает только навигаторы neoline :)))

Тот же вопрос возник :) Есть еще упаковщик, и еще машинка для стрижки neoliner...

Может он будет 2-х этажный, как в Лондоне, для киевских дорог, забитых машинами в часы пик, самое то - пассажиров в 2 раза больше поместится.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 01:03

Кто-нибудь, отведите уже это вечнообдолбаное чучело к наркологу! А то достал он уже своими гипарСАЛупами : )
Вовка-тренер
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 01:32

Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

  olegpm16 написав:Боясь спросить, а что такое этот неолайнер?!

Как Вы можете задавать такой неприличный вопрос), ведь все знают, что сие чудо это автобусы Богдан.)) То есть это хАрант-ированный неоплан. Есть еще водные неопланы, но то в перспективе и делать их будет Ленинская Кузня. Вот счс она ВМС достраивает а как распи.. хз достроит все до копейки то за речной неоплан примется пили.. мм строить)).
Джон
 
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