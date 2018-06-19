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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:47
Один уже к Эвро 2012 службу такси в Борисполе организовал. Ездит она теперь эта служба в дорожной полиции. Второй неогиперпуперпулы запускает. Куда их потом пристроят?
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:58
Поразбивают как приусы
Всё IMHO
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:59
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:02
Интересно, а влезет ли неолайнер товарища Омельяна в зауженные полосы товарища Парцхаладзе? Или над этим вопросом они думают начать битву году в 2025?
Додано: Суб 23 чер, 2018 00:00
Может он будет 2-х этажный, как в Лондоне, для киевских дорог, забитых машинами в часы пик, самое то - пассажиров в 2 раза больше поместится.
Додано: Суб 23 чер, 2018 01:03
Кто-нибудь, отведите уже это вечнообдолбаное чучело к наркологу! А то достал он уже своими гипарСАЛупами : )
Додано: Суб 23 чер, 2018 01:32
Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
Как Вы можете задавать такой неприличный вопрос), ведь все знают, что сие чудо это автобусы Богдан.)) То есть это хАрант-ированный неоплан. Есть еще водные неопланы, но то в перспективе и делать их будет Ленинская Кузня. Вот счс она ВМС достраивает а как распи.. хз достроит все до копейки то за речной неоплан примется пили.. мм строить)).
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:05
"Интересно, что найти на просторах интернета транспорт под названием «неолайнер» оказалось невозможно и связывается это слово только с Омеляном." Я тоже поробывал, из изображений на это слово: маршрутка Богдан, физиономия порошенко и омельяна. Опять рашка обсмеется!
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:41
Як на мене, проблема не в тому, що є маршрутки, а в тому, що вони часто-густо переповнені. І скасування маршруток аж ніяк не вирішить проблему, треба ж на чомусь їздити. Цікаво було б подивитися розрахунки, скільки маршруток на скільки пасажирів ми відправляємо на утилізацію і скільки "неолайнерів" на скільки пасажирів отримуємо натомість...
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