Маршрутки они заменят на неогиперлупы...
Вы для начала разметку на дорогах не мелом наносить начните. Почти июль на дворе, а на половине дорог страны конкурс "найди свою полосу"
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:08
Маршрутки они заменят на неогиперлупы...
Вы для начала разметку на дорогах не мелом наносить начните. Почти июль на дворе, а на половине дорог страны конкурс "найди свою полосу"
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:39
Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:42
А лучше в три этажа и все стоячие места.
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