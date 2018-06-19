В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
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22 июня 2018 года В рамках рабочей поездки в Запорожскую область Президент Петр Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь». ... 23,4 километра ...
"До конца текущей избирательной кампании президент откроет в стране все дорожные знаки, все дороги, все мосты, детские сады, школы, больницы, кладбища, ворота, калитки шлагбаумы, и собачьи будки ... Откроет закон Ома, ряды Фурье, решит теорему Ферма, и мимоходом зажжет все звезды, которые должны были открыть до конца текущего столетия. Вот такой он, наш президент ", - пишет волонтер Юрий Касьянов.