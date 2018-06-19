RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні маршрутки замінять
неолайнерами - Омелян

В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:08

Маршрутки они заменят на неогиперлупы...
Вы для начала разметку на дорогах не мелом наносить начните. Почти июль на дворе, а на половине дорог страны конкурс "найди свою полосу" :evil:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2708 раз.
Подякували: 1476 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:22

Япония летающие автобусы обещала скоро подогнать.
heavensfeel
 
Повідомлень: 16
З нами з: 02.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:39

Re: В Україні маршрутки замінять неолайнерами - Омелян

https://www.youtube.com/watch?v=ScModVeAs-o
p_a_l
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:42

  1007qwert написав:
  DmitrijW написав:
  olegpm16 написав:Боясь спросить, а что такое этот неолайнер?! Google выдает только навигаторы neoline :)))

Тот же вопрос возник :) Есть еще упаковщик, и еще машинка для стрижки neoliner...

Может он будет 2-х этажный, как в Лондоне, для киевских дорог, забитых машинами в часы пик, самое то - пассажиров в 2 раза больше поместится.

А лучше в три этажа и все стоячие места.
vetka
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 04.03.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:06

омеляйнеры, конечно, хорошо
вот только пэдро богданович вряд ли будет доволен
PV
1
 
Повідомлень: 2067
З нами з: 05.12.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:11

Очередная Перемога!

С оффсайта Президента Украины:
22 июня 2018 года
В рамках рабочей поездки в Запорожскую область Президент Петр Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь».
...
23,4 километра
...

http://www.president.gov.ua/ru/news/dor ... -gla-48314

и комментарии "зрадофилов" по этому поводу - https://www.facebook.com/rostyslav.demc ... 0253293977,
"До конца текущей избирательной кампании президент откроет в стране все дорожные знаки, все дороги, все мосты, детские сады, школы, больницы, кладбища, ворота, калитки шлагбаумы, и собачьи будки ... Откроет закон Ома, ряды Фурье, решит теорему Ферма, и мимоходом зажжет все звезды, которые должны были открыть до конца текущего столетия. Вот такой он, наш президент ", - пишет волонтер Юрий Касьянов.

https://gazeta.ua/ru/articles/regions/_ ... aka/844049
yanyura
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 09.01.09
Подякував: 877 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 23:26

  yanyura написав:Очередная Перемога!

С оффсайта Президента Украины:
22 июня 2018 года
В рамках рабочей поездки в Запорожскую область Президент Петр Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 «Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь».
...
23,4 километра
...

http://www.president.gov.ua/ru/news/dor ... -gla-48314

и комментарии "зрадофилов" по этому поводу - https://www.facebook.com/rostyslav.demc ... 0253293977,
"До конца текущей избирательной кампании президент откроет в стране все дорожные знаки, все дороги, все мосты, детские сады, школы, больницы, кладбища, ворота, калитки шлагбаумы, и собачьи будки ... Откроет закон Ома, ряды Фурье, решит теорему Ферма, и мимоходом зажжет все звезды, которые должны были открыть до конца текущего столетия. Вот такой он, наш президент ", - пишет волонтер Юрий Касьянов.

https://gazeta.ua/ru/articles/regions/_ ... aka/844049


Про открытие пива там хорошо сказано. Дорогая живая открывашка в каждый дом!
Слава ПАПе!
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 30.11.12
Подякував: 90 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зростає симпатія до ринкової економіки...
R2 » Суб 23 чер, 2018 14:32
6 184
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 00:44
locustsucol
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески... 1 ... 20, 21, 22
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
219 9773
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 00:02
Ratatui
В Україні може змінитися тариф на газ
R2 » П'ят 22 чер, 2018 13:58
4 156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 23:41
nittochca

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57198)
23.06.2018 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.