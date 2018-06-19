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Китай може відмовитися від
залізниці в Європу через Росію

Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17

Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію

Пропонуємо до обговорення:
Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію.

Дивися повний текст Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17

Умолчали маленькую деталь - Украина тоже входит в этот Новый Шелковый путь.
myshapiton
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