Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію.
Дивися повний текст Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17
Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай може відмовитися від залізниці в Європу через Росію.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 17:17
Умолчали маленькую деталь - Украина тоже входит в этот Новый Шелковый путь.
Зараз переглядають цей форум: myshapiton, Вкладчик1234 і 36 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|