У липні уряд України планує внести правовий акт щодо добудови та фінансування 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Дивися повний текст Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС – Насалик.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31
Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС – Насалик.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31
стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:21
Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:19
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:20
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