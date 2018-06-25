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Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31
Пропонуємо до обговорення:
У липні уряд України планує внести правовий акт щодо добудови та фінансування 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС.
Дивися повний текст Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС – Насалик
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31
стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...
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Cler
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:21
Cler написав:
стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...
Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:51
Cler
Не позорьтесь. Федорыч в 2004-м сразу два запустил
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max_us_ua
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:19
max_us_ua написав:Cler
Не позорьтесь. Федорыч в 2004-м сразу два запустил
строительство обеих было начато ещё при СССР, а новых блоков ни одного не было заложено. при этом блоки пушеные в эксплуатацию в 80-х в следующем десятилетии уже надо начинать выводить из эксплуатации...
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Cler
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:20
Sommer написав: Cler написав:
стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...
Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?
просветите по Чернобыль или вы коментируете даже не читая?...
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Cler
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:21
Cler написав: Sommer написав: Cler написав:
стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...
Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?
просветите по Чернобыль или вы коментируете даже не читая?...
Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56
Sommer написав: Cler написав: Sommer написав:
Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?
просветите по Чернобыль или вы коментируете даже не читая?...
Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.
какое это имеет отношение к строительству новых блоков?
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Cler
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Додано: Пон 25 чер, 2018 17:40
Cler написав: Sommer написав:
Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.
какое это имеет отношение к строительству новых блоков?
Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Пон 25 чер, 2018 22:36
Sommer написав: Cler написав: Sommer написав:
Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.
какое это имеет отношение к строительству новых блоков?
Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.
может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...
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