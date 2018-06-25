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Уряд внесе пропозиції щодо
добудови енергоблоків на...

Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31

Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...

Пропонуємо до обговорення:
У липні уряд України планує внести правовий акт щодо добудови та фінансування 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Дивися повний текст Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС – Насалик.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:31

стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:21

  Cler написав:стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...


Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:51

Cler

Не позорьтесь. Федорыч в 2004-м сразу два запустил
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:19

  max_us_ua написав:Cler

Не позорьтесь. Федорыч в 2004-м сразу два запустил

строительство обеих было начато ещё при СССР, а новых блоков ни одного не было заложено. при этом блоки пушеные в эксплуатацию в 80-х в следующем десятилетии уже надо начинать выводить из эксплуатации...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:20

  Sommer написав:
  Cler написав:стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...


Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?

просветите по Чернобыль или вы коментируете даже не читая?...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:21

  Cler написав:
  Sommer написав:
  Cler написав:стыдоба! за годы независимости Украина не начала строительство ни одного нового энергоблока, даже то что осталось от ненавистного нынешнему режиму СССР достроить не могут...


Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?

просветите по Чернобыль или вы коментируете даже не читая?...


Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:56

  Sommer написав:
  Cler написав:
  Sommer написав:
Про Чернобыль кремлеботы не в курсе?

просветите по Чернобыль или вы коментируете даже не читая?...


Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.

какое это имеет отношение к строительству новых блоков?
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:40

  Cler написав:
  Sommer написав:Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.

какое это имеет отношение к строительству новых блоков?


Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:36

  Sommer написав:
  Cler написав:
  Sommer написав:Просвещаю - в 1986-м в Украинской ССР на Чернобыльской АЭС случилась авария.

какое это имеет отношение к строительству новых блоков?

Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.

может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...
Cler
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