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Уряд внесе пропозиції щодо
добудови енергоблоків на...

Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:21

  Cler написав:
  Sommer написав:Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.

может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...


Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:29

  Sommer написав:
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?

"Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:40

  sequence написав:
  Sommer написав:
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?

"Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко"

А по делу что-нибудь скопипастить не нашлось?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:10

  Sommer написав:
  Cler написав:
  Sommer написав:Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.

может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...

Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?

а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...
Cler
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