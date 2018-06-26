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Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 чер, 2018 16:21
Cler написав: Sommer написав:
Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.
может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Вів 26 чер, 2018 16:29
Sommer написав:
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?
"Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко"
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:40
sequence написав: Sommer написав:
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?
"Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко"
А по делу что-нибудь скопипастить не нашлось?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Вів 26 чер, 2018 22:10
Sommer написав: Cler написав: Sommer написав:
Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.
может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?
а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...
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Cler
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Додано: Сер 27 чер, 2018 09:19
Sommer написав:
А по делу что-нибудь скопипастить не нашлось?
лень - просто потому что лень. И так всем все ясно: потребность в дешевой
энергии растет, а ветряками, на пару с солнечными станциями и тепловыми насосами и метаном после горохового супа будете вырабатывать халявную энергию со своим товарищем AlifeSoft
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:55
Cler написав:
а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...
...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:56
sequence написав: Sommer написав:
А по делу что-нибудь скопипастить не нашлось?
лень - просто потому что лень.
Хочу тебя разочаровать: твоя лень отягощается незнанием.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:20
Sommer написав: Cler написав:
а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...
...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?
а как насчёт строящихся блоков в США, Южной Кореи, Японии, Франции и Финляндии? или эти страны для вас тоже недостаточно развитые?...
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Cler
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Додано: Сер 27 чер, 2018 19:26
Cler написав: Sommer написав: Cler написав:
а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...
...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?
а как насчёт строящихся блоков в США, Южной Кореи, Японии, Франции и Финляндии? или эти страны для вас тоже недостаточно развитые?...
Сколько новых
блоков в США и Японии начали строить за последние 5 лет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:19
Sommer написав: Cler написав: Sommer написав:
...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?
а как насчёт строящихся блоков в США, Южной Кореи, Японии, Франции и Финляндии? или эти страны для вас тоже недостаточно развитые?...
Сколько новых
блоков в США и Японии начали строить за последние 5 лет?
в США в 2013 начато строительство двух блоков AP1000, Япония достраивает блоки ABWR начатые в 2007 и 2010...
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Cler
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