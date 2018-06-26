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Уряд внесе пропозиції щодо
добудови енергоблоків на...

Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:21

  Cler написав:
  Sommer написав:Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.

может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...


Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:29

  Sommer написав:
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?

"Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:40

  sequence написав:
  Sommer написав:
Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?

"Сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко"

А по делу что-нибудь скопипастить не нашлось?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:10

  Sommer написав:
  Cler написав:
  Sommer написав:Прямое. Потому что народ теперь боится АЭС.

может быть небольшой процент и боиться, но большинство вменяемых людей понимает, что без новых энергоблоков АЭС у Украины нет перспектив для развития в ближайшие 30-50 лет...

Т.е. во всем мире активно развивают традиционную ядерную энергетику?

а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:19

  Sommer написав:А по делу что-нибудь скопипастить не нашлось?

лень - просто потому что лень. И так всем все ясно: потребность в дешевой энергии растет, а ветряками, на пару с солнечными станциями и тепловыми насосами и метаном после горохового супа будете вырабатывать халявную энергию со своим товарищем AlifeSoft
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:55

  Cler написав:а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...


...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:56

  sequence написав:
  Sommer написав:А по делу что-нибудь скопипастить не нашлось?

лень - просто потому что лень.


Хочу тебя разочаровать: твоя лень отягощается незнанием.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:20

  Sommer написав:
  Cler написав:а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...

...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?

а как насчёт строящихся блоков в США, Южной Кореи, Японии, Франции и Финляндии? или эти страны для вас тоже недостаточно развитые?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:26

  Cler написав:
  Sommer написав:
  Cler написав:а вы считаете что весь мир на ней поставил крест? в ближайшее десятилетие ежогодно в мире будет вводится в среднем не менее 10 энергоблоков ежегодно...

...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?

а как насчёт строящихся блоков в США, Южной Кореи, Японии, Франции и Финляндии? или эти страны для вас тоже недостаточно развитые?...


Сколько новых блоков в США и Японии начали строить за последние 5 лет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:19

  Sommer написав:
  Cler написав:
  Sommer написав:...в Китае, в котором плюют на жителей и в развитых странах Африки?

а как насчёт строящихся блоков в США, Южной Кореи, Японии, Франции и Финляндии? или эти страны для вас тоже недостаточно развитые?...

Сколько новых блоков в США и Японии начали строить за последние 5 лет?

в США в 2013 начато строительство двух блоков AP1000, Япония достраивает блоки ABWR начатые в 2007 и 2010...
Cler
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