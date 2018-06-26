Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...

Их начали строить в 2008-м.
Shimane-3 начали строить в 2005-м, Ohma-1 - в 2007, Higashidori-2 - строительство отложили.
Спасибо, я уже понял уровень знаний.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:48
Их начали строить в 2008-м.
Shimane-3 начали строить в 2005-м, Ohma-1 - в 2007, Higashidori-2 - строительство отложили.
Спасибо, я уже понял уровень знаний.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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