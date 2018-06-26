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Уряд внесе пропозиції щодо
добудови енергоблоків на...

Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:48

  Cler написав:
  Sommer написав:Сколько новых блоков в США и Японии начали строить за последние 5 лет?

в США в 2013 начато строительство двух блоков AP1000,


Их начали строить в 2008-м.

  Cler написав:Япония достраивает блоки ABWR начатые в 2007 и 2010...


Shimane-3 начали строить в 2005-м, Ohma-1 - в 2007, Higashidori-2 - строительство отложили.

Спасибо, я уже понял уровень знаний.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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