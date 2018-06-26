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Уряд внесе пропозиції щодо
добудови енергоблоків на...

Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:48

  Cler написав:
  Sommer написав:Сколько новых блоков в США и Японии начали строить за последние 5 лет?

в США в 2013 начато строительство двух блоков AP1000,


Их начали строить в 2008-м.

  Cler написав:Япония достраивает блоки ABWR начатые в 2007 и 2010...


Shimane-3 начали строить в 2005-м, Ohma-1 - в 2007, Higashidori-2 - строительство отложили.

Спасибо, я уже понял уровень знаний.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:50

  Sommer написав:Их начали строить в 2008-м.

АЭС Вогтль в США: 3-й блок начал строиться 12.03.2013; 4-й блокначал строиться 19.11.2013...

https://en.wikipedia.org/wiki/Vogtle_Electric_Generating_Plant#Reactor_data
Востаннє редагувалось Cler в Чет 28 чер, 2018 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:56

Не очень ясно, зачем возводить новые блоки, если производство эл. энергии в стране снизилось за 30 лет с почти 300-от до 165 млрд. квт-ч при избытке генерирующих мощностей.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 14:27

  Волгарь написав:Не очень ясно, зачем возводить новые блоки, если производство эл. энергии в стране снизилось за 30 лет с почти 300-от до 165 млрд. квт-ч при избытке генерирующих мощностей.

сейчас мы имеем 15 блоков с проектным сроком эксплуатации 50 лет, которые начиная с 2030 года уже надо начинать выводить из эксплуатации. что бы не остаться у "разбитого корыта" через 15-20 лет нужно как минимум каждые 5 лет закладывать по одному новому энергоблоку...

также есть экономический аспект за ядерную энергетику: электроэнергия АЭС в 1,5-2 раза дешевле тепловой генерации и 3-4 раза дешевле зелёной электроэнергии...

также есть экологический аспект за ядерную энергетику: в отличии от тепловой генерации АЭС не имеют выбросов продуктов сгорания...
Cler
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