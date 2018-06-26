Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...

Их начали строить в 2008-м.
Shimane-3 начали строить в 2005-м, Ohma-1 - в 2007, Higashidori-2 - строительство отложили.
Спасибо, я уже понял уровень знаний.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:48
Их начали строить в 2008-м.
Shimane-3 начали строить в 2005-м, Ohma-1 - в 2007, Higashidori-2 - строительство отложили.
Спасибо, я уже понял уровень знаний.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:50
АЭС Вогтль в США: 3-й блок начал строиться 12.03.2013; 4-й блокначал строиться 19.11.2013...
аналогично вам стоит проветить данные по японским станциям и не стоит кичится своими познаниями в энергетике...
Востаннє редагувалось Cler в Чет 28 чер, 2018 14:45, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:56
Не очень ясно, зачем возводить новые блоки, если производство эл. энергии в стране снизилось за 30 лет с почти 300-от до 165 млрд. квт-ч при избытке генерирующих мощностей.
Додано: Чет 28 чер, 2018 14:27
сейчас мы имеем 15 блоков с проектным сроком эксплуатации 50 лет, которые начиная с 2030 года уже надо начинать выводить из эксплуатации. что бы не остаться у "разбитого корыта" через 15-20 лет нужно как минимум каждые 5 лет закладывать по одному новому энергоблоку...
также есть экономический аспект за ядерную энергетику: электроэнергия АЭС в 1,5-2 раза дешевле тепловой генерации и 3-4 раза дешевле зелёной электроэнергии...
также есть экологический аспект за ядерную энергетику: в отличии от тепловой генерации АЭС не имеют выбросов продуктов сгорания...
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