Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 20:48
Cler написав: Sommer написав:
Сколько
новых
блоков в США и Японии начали строить за последние 5 лет?
в США в 2013 начато строительство двух блоков AP1000,
Их начали строить в 2008-м.
Cler написав:
Япония достраивает блоки ABWR начатые в 2007 и 2010...
Shimane-3 начали строить в 2005-м, Ohma-1 - в 2007, Higashidori-2 - строительство отложили.
Спасибо, я уже понял уровень знаний.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Чет 28 чер, 2018 12:50
Sommer написав:
Их начали строить в 2008-м.
АЭС Вогтль в США: 3-й блок начал строиться 12.03.2013; 4-й блокначал строиться 19.11.2013...
https://en.wikipedia.org/wiki/Vogtle_Electric_Generating_Plant#Reactor_data
аналогично вам стоит проветить данные по японским станциям и не стоит кичится своими познаниями в энергетике...
Востаннє редагувалось
Cler
в Чет 28 чер, 2018 14:45, всього редагувалось 3 разів.
Cler
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Додано: Чет 28 чер, 2018 12:56
Не очень ясно, зачем возводить новые блоки, если производство эл. энергии в стране снизилось за 30 лет с почти 300-от до 165 млрд. квт-ч при избытке генерирующих мощностей.
Волгарь
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Додано: Чет 28 чер, 2018 14:27
Волгарь написав:
Не очень ясно, зачем возводить новые блоки, если производство эл. энергии в стране снизилось за 30 лет с почти 300-от до 165 млрд. квт-ч при избытке генерирующих мощностей.
сейчас мы имеем 15 блоков с проектным сроком эксплуатации 50 лет, которые начиная с 2030 года уже надо начинать выводить из эксплуатации. что бы не остаться у "разбитого корыта" через 15-20 лет нужно как минимум каждые 5 лет закладывать по одному новому энергоблоку...
также есть экономический аспект за ядерную энергетику: электроэнергия АЭС в 1,5-2 раза дешевле тепловой генерации и 3-4 раза дешевле зелёной электроэнергии...
также есть экологический аспект за ядерную энергетику: в отличии от тепловой генерации АЭС не имеют выбросов продуктов сгорания...
Cler
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Додано: Чет 28 чер, 2018 16:53
Я смотрю, у ольгинских тяжело с английским:
On April 9,
2008, Georgia Power Company reached a contract agreement for two AP1000 reactors designed by Westinghouse; owned by Toshiba.
И чтобы предотвратить увиливания "но ведь именно стройка началась в 2013-м":
On August 26,
2009, the Nuclear Regulatory Commission (NRC) issued an Early Site Permit and a Limited Work Authorization. Limited construction at the new reactor sites began
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Чет 28 чер, 2018 20:54
Sommer написав:
Я смотрю, у ольгинских тяжело с английским:
On April 9,
2008, Georgia Power Company reached a contract agreement for two AP1000 reactors designed by Westinghouse; owned by Toshiba.
И чтобы предотвратить увиливания "но ведь именно стройка началась в 2013-м":
On August 26,
2009, the Nuclear Regulatory Commission (NRC) issued an Early Site Permit and a Limited Work Authorization. Limited construction at the new reactor sites began
первая английская фраза, которую вы привели говорит о дате заключения контракта, а вторая о дате получения разрешения на производство работ, но строительство энергоблоков началось в 2013 году...
Cler
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:02
Cler написав: Sommer написав:
Я смотрю, у ольгинских тяжело с английским:
On April 9,
2008, Georgia Power Company reached a contract agreement for two AP1000 reactors designed by Westinghouse; owned by Toshiba.
И чтобы предотвратить увиливания "но ведь именно стройка началась в 2013-м":
On August 26,
2009, the Nuclear Regulatory Commission (NRC) issued an Early Site Permit and a Limited Work Authorization. Limited construction at the new reactor sites began
первая английская фраза, которую вы привели говорит о дате заключения контракта, а вторая о дате получения разрешения на производство работ, но строительство энергоблоков началось в 2013 году...
Во второй цитате сказано, что строительство началось в 2009-м. Адрес бесплатного переводчика могу подсказать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:04
Sommer написав: Cler написав:
первая английская фраза, которую вы привели говорит о дате заключения контракта, а вторая о дате получения разрешения на производство работ, но строительство энергоблоков началось в 2013 году...
Во второй цитате сказано, что строительство началось в 2009-м. Адрес бесплатного переводчика могу подсказать.
в той же самой статье в таблице указан 2013 год как начало строительства...
и эти же данные указаны на сайте МАГАТЭ:
https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=1042 https://www.iaea.org/PRIS/CountryStatistics/ReactorDetails.aspx?current=1043
Cler
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