Уряд внесе пропозиції щодо добудови енергоблоків на...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Волгарь написав:Не очень ясно, зачем возводить новые блоки, если производство эл. энергии в стране снизилось за 30 лет с почти 300-от до 165 млрд. квт-ч при избытке генерирующих мощностей.
сейчас мы имеем 15 блоков с проектным сроком эксплуатации 50 лет, которые начиная с 2030 года уже надо начинать выводить из эксплуатации. что бы не остаться у "разбитого корыта" через 15-20 лет нужно как минимум каждые 5 лет закладывать по одному новому энергоблоку...
также есть экономический аспект за ядерную энергетику: электроэнергия АЭС в 1,5-2 раза дешевле тепловой генерации и 3-4 раза дешевле зелёной электроэнергии...
также есть экологический аспект за ядерную энергетику: в отличии от тепловой генерации АЭС не имеют выбросов продуктов сгорания...
Cler написав:первая английская фраза, которую вы привели говорит о дате заключения контракта, а вторая о дате получения разрешения на производство работ, но строительство энергоблоков началось в 2013 году...
Во второй цитате сказано, что строительство началось в 2009-м. Адрес бесплатного переводчика могу подсказать.
в той же самой статье в таблице указан 2013 год как начало строительства...
Cler написав:первая английская фраза, которую вы привели говорит о дате заключения контракта, а вторая о дате получения разрешения на производство работ, но строительство энергоблоков началось в 2013 году...
Во второй цитате сказано, что строительство началось в 2009-м. Адрес бесплатного переводчика могу подсказать.
в той же самой статье в таблице указан 2013 год как начало строительства...