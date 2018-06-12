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Нацполіція почне працювати на
пунктах пропуску митниці з...

Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:48

Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Національної поліції почнуть працювати на пунктах пропусках митниці з наступного тижня.

Дивися повний текст Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з наступного тижня - Продан.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:48

мусора тоже с таможни хотят поиметь бабла=это справедливо
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