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Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:48
Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Національної поліції почнуть працювати на пунктах пропусках митниці з наступного тижня.
Дивися повний текст Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з наступного тижня - Продан
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:48
мусора тоже с таможни хотят поиметь бабла=это справедливо
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дынин
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:43
Інтересно з митників чи з людей;-)
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Дикий не Дикий
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