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АМКУ оштрафував відому
кондитерську корпорацію

АМКУ оштрафував відому кондитерську корпорацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:49

АМКУ оштрафував відому кондитерську корпорацію

Пропонуємо до обговорення:
АМКУ оштрафував компанію "Київський БКК" на майже 330 тисяч гривень

Дивися повний текст АМКУ оштрафував відому кондитерську корпорацію.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:49

Фух, какое интригующее название статьи. Я уж думал что рошен оштрафовали, а так все нормально, обратно и быть не могло.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 19:51

Расправа рошена над конкурентами
Всё IMHO
Вкладчик1234
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