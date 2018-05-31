RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експорт бананів
збільшився вдвічі

Експорт бананів збільшився вдвічі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:26

Експорт бананів збільшився вдвічі

Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця імпорт бананів збільшився на 17,1%, або на $2,083 млн до $14,238 млн.

Дивися повний текст Експорт бананів збільшився вдвічі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82766
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:26

Читайте между строк. Украина превращается в банановую республику.
hodkonem36
Аватар користувача
 
Повідомлень: 328
З нами з: 11.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:29

Конечно, кому они нужны были в магазинах по 30-34грн.

Ну и конечно, Украина превращается в банановую республику :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5675
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3680 раз.
Подякували: 1169 раз.
 
Профіль
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко схвалив підвищення мита на експорт металобрухту
R2 » Вів 19 чер, 2018 21:42
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 21:43
6333280
В Україні експорт капусти досяг рекорду за 7 років
R2 » Сер 30 тра, 2018 22:22
3 238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 13:21
link654
США планує скоротити експорт сталі та алюмінію з ЄС
R2 » Сер 23 тра, 2018 10:02
3 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 15:30
adikali

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.