Минулого місяця імпорт бананів збільшився на 17,1%, або на $2,083 млн до $14,238 млн.
Дивися повний текст Експорт бананів збільшився вдвічі.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:26
Експорт бананів збільшився вдвічі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт бананів збільшився вдвічі.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:29
Конечно, кому они нужны были в магазинах по 30-34грн.
Ну и конечно, Украина превращается в банановую республику
Всё IMHO
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