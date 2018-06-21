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Введення податку на виведений
капітал може призвести до...

Введення податку на виведений капітал може призвести до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:38

Введення податку на виведений капітал може призвести до...

Пропонуємо до обговорення:
Податкова система України має бути комплексно переглянута.

Дивися повний текст Введення податку на виведений капітал може призвести до втрат бюджету, - Гройсман.
R2
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Где это видано ,чтобы хвост - собакой управлял) ))
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:42

Перевод с древнеукраинского :
Петя, не велит! Денег жалко!
straponesa
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