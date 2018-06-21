Податкова система України має бути комплексно переглянута.
Дивися повний текст Введення податку на виведений капітал може призвести до втрат бюджету, - Гройсман.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:38
Введення податку на виведений капітал може призвести до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Введення податку на виведений капітал може призвести до втрат бюджету, - Гройсман.
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:05
Так гнося капитал не выводи, проблему нашел, как налог на выведенный капитал может уменьшить количество денег в стране если капитал и так выводиться?
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:40
Re: Введення податку на виведений капітал може призвести до.
Налог на выведенный капитал правильный шаг, но боюсь все как всегда сделают через одно место.
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