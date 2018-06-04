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Кредит на чужий паспорт. Як уберегти себе від шахраїв?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Втративши паспорт, і не повідомивши про це в міліцію, можна «попасти» на мільйони гривень. Як уберегти себе від кредитних шахраїв
Дивися повний текст Кредит на чужий паспорт. Як уберегти себе від шахраїв?
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