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ВТБ Банк підвищив адекватність капіталу вдвічі до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:31
Пропонуємо до обговорення:
Адекватність капіталу ВТБ Банку (Київ) до 1 червня зросла до 21,18%
Дивися повний текст ВТБ Банк підвищив адекватність капіталу вдвічі до нормативу - НБУ
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