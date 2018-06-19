Зміни в правила перевезення ручної поклажі вже діють всередині мережі Wizz Air,
Дивися повний текст У Wizz Air детально розповіли про нові правила перевезення ручної поклажі.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 00:29
У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
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Дивися повний текст У Wizz Air детально розповіли про нові правила перевезення ручної поклажі.
Додано: Суб 23 чер, 2018 00:29
ВиззЭир уже давно не лоукост, посмотрите стоимость перелета Киев-Лиссабон, прозреете... теперь еще и за ручную кладь доплачивать... пусть идут в Ж...
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