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У Wizz Air детально розповіли
про нові правила...

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:29

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни в правила перевезення ручної поклажі вже діють всередині мережі Wizz Air,

Дивися повний текст У Wizz Air детально розповіли про нові правила перевезення ручної поклажі.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:29

ВиззЭир уже давно не лоукост, посмотрите стоимость перелета Киев-Лиссабон, прозреете... теперь еще и за ручную кладь доплачивать... пусть идут в Ж...
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 01:43

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  civ написав:посмотрите стоимость перелета Киев-Лиссабон, прозреете...

Вы знаете, я все же посмотрел и так и прозрел..Средняя цена туда около 8000 грн и назад где то столько же. К сравнению средняя цена Turkish Airlines где то около 6500 грн но то с питанием и багажом и местом для ног). И да Turkish Airlines совсем не лоукост..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 02:43

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Раян с начала полетов обещает 1900 из Киева в Лиссабон в один конец. Из Варшавы - например кому то с западной Украины в 2 раза дешевле. Называется - почувствуйте разницу с Виззом, долгое время выдававшего себя за лоу кост и пытавшегося вместе с МАУ не пустить на рынок Раянов.
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