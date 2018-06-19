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У Wizz Air детально розповіли
про нові правила...

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:29

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Пропонуємо до обговорення:
Зміни в правила перевезення ручної поклажі вже діють всередині мережі Wizz Air,

Дивися повний текст У Wizz Air детально розповіли про нові правила перевезення ручної поклажі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 00:29

ВиззЭир уже давно не лоукост, посмотрите стоимость перелета Киев-Лиссабон, прозреете... теперь еще и за ручную кладь доплачивать... пусть идут в Ж...
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 01:43

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  civ написав:посмотрите стоимость перелета Киев-Лиссабон, прозреете...

Вы знаете, я все же посмотрел и так и прозрел..Средняя цена туда около 8000 грн и назад где то столько же. К сравнению средняя цена Turkish Airlines где то около 6500 грн но то с питанием и багажом и местом для ног). И да Turkish Airlines совсем не лоукост..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 02:43

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Раян с начала полетов обещает 1900 из Киева в Лиссабон в один конец. Из Варшавы - например кому то с западной Украины в 2 раза дешевле. Называется - почувствуйте разницу с Виззом, долгое время выдававшего себя за лоу кост и пытавшегося вместе с МАУ не пустить на рынок Раянов.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:42

  Джон написав: Вы знаете, я все же посмотрел и так и прозрел..Средняя цена туда около 8000 грн и назад где то столько же. К сравнению средняя цена Turkish Airlines где то около 6500 грн но то с питанием и багажом и местом для ног). И да Turkish Airlines совсем не лоукост..

Ну так летайте из Катовиц. 1 августа 149 злотых = 1100 грн.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:27

Дешеві треба брати завчасно, а не за два дні. На жовтень Київ-Варшава-Київ 800грн туди і назад! Найдіть дешевше і тоді напишіть.
S999
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 16:12

  S999 написав:Дешеві треба брати завчасно, а не за два дні. На жовтень Київ-Варшава-Київ 800грн туди і назад! Найдіть дешевше і тоді напишіть.


Во первых про 800 грн - это вранье, в октябре у Визза 800 только в один конец. Во вторых про "завчастно" - распространенный вброс авиакомпаний чтобы проще было впарить билеты. В третьих Варшава то тут при чем ? Сравнивали рейсы в Лиссабон и виззы как обычно здесь в глубоком пролете.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 17:08

Ryanair - бесплатный "ручной" багаж это две сумки, большую из которых могут предложить у трапа в самолёт сдать.
Визз в дешёвых билетах это однасумка, что крайней неудобно.
...
uaprofi
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