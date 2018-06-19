У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

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А вы случайно не забыли для этого тарифа минимум 30 Евро за участие в Wizz discount club к цене добавить ? И это кстати цена без багажа. Вы без багажа путешествовать собрались ? Чем брать за пол года авиа рейс в какую то Варшаву - и то такое мне может понадобиться чтобы улететь куда то дальше нормальной авиакомпнией а не этим виззом, я скорее прибегну к наземному транспорту которого в достатке на любой день - хоть на сегодня-завтра при чем за те же деньги , чем лишний раз связываться с этими шаромыжниками. Бездарный у визов СММ, впрочем как и они сами.
После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
Gastarbaiter написав:После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
не раз путешествовал наземным - впечатления отличные. Путешествовал и виззом - после чего если будет стоять выбор визз - наземный транспорт - выберу второй. Задолбали эти жулики со своими разводами, всегда буду обходить их десятой дорогой.