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У Wizz Air детально розповіли
про нові правила...

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:14

  Surfer написав:S999

А вы случайно не забыли для этого тарифа минимум 30 Евро за участие в Wizz discount club к цене добавить ? И это кстати цена без багажа. Вы без багажа путешествовать собрались ? Чем брать за пол года авиа рейс в какую то Варшаву - и то такое мне может понадобиться чтобы улететь куда то дальше нормальной авиакомпнией а не этим виззом, я скорее прибегну к наземному транспорту которого в достатке на любой день - хоть на сегодня-завтра при чем за те же деньги , чем лишний раз связываться с этими шаромыжниками. Бездарный у визов СММ, впрочем как и они сами.

После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:39

  Gastarbaiter написав:После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.


не раз путешествовал наземным - впечатления отличные. Путешествовал и виззом - после чего если будет стоять выбор визз - наземный транспорт - выберу второй. Задолбали эти жулики со своими разводами, всегда буду обходить их десятой дорогой, благо дело сегодня в Украине есть из кого выбирать, а с октября Раян подтянется , вообще о визе можно будет забыть как о страшном сне.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:59

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:И это кстати цена без багажа. Вы без багажа путешествовать собрались ?

1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть. В ціні 800грн багаж максимальних розмірів 40×30×18 см. Достатньо для мандрівки.

Кому картоплі треба мішок - тоді вже доплачуйте.

2. Літают дуже часто в двох або втрьох. Якщо 2 людини 2раза на рік полетять, то це 30/8=+4евро доплата за клуб. Якщо втрьох - то 30/12=2,5евро доплата за кожний квиток.
S999
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:01

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:выбор визз - наземный транспорт - выберу второй

Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва?
S999
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:04

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:Задолбали эти жулики со своими разводами

Напшіть детальніше. Цікаво ваші байки почитати всім.
S999
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10

  S999 написав:Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва?


Естественно , когда в бусе тебя никто не пытается развести на "скрытые платежи", как это любит делать виз. Бус ты можешь использовать в любой момент - хоть на сегодня а не ждать пол года ради совершенно дурацкого перелета в варшаву. И кстати говоря с заходом нормальных авиакомпаний - в частности Раяна потребность в бусе все меньше - как и в недокомпаниях типа виза.

  S999 написав:1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть.


Как обычно синдром данинга - кригера , как же здесь он распространен, особенно у ботов визза , зарегившихся неделю тому назад для отмывки и без того изрядно подпорченной репутации компании. У меня обычно авиаперелеты исчисляются десятками в год. И надо быть полным извращенцем чтобы полет в "варшаву" называть "путешествием" , бронировать за его пол года - да да , "байки" про то как "надо" бронировать, хотя оно в действительности нафиг не надо, расказываете именно вы, покупаться на разводняк типа "Wiz discount club" и еще оправдывать полеты на этой недокомпании несколько раз в год, при таком достойном выборе альтернатив уже сегодня.
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