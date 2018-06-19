У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

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А вы случайно не забыли для этого тарифа минимум 30 Евро за участие в Wizz discount club к цене добавить ? И это кстати цена без багажа. Вы без багажа путешествовать собрались ? Чем брать за пол года авиа рейс в какую то Варшаву - и то такое мне может понадобиться чтобы улететь куда то дальше нормальной авиакомпнией а не этим виззом, я скорее прибегну к наземному транспорту которого в достатке на любой день - хоть на сегодня-завтра при чем за те же деньги , чем лишний раз связываться с этими шаромыжниками. Бездарный у визов СММ, впрочем как и они сами.
После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
Gastarbaiter написав:После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
не раз путешествовал наземным - впечатления отличные. Путешествовал и виззом - после чего если будет стоять выбор визз - наземный транспорт - выберу второй. Задолбали эти жулики со своими разводами, всегда буду обходить их десятой дорогой, благо дело сегодня в Украине есть из кого выбирать, а с октября Раян подтянется , вообще о визе можно будет забыть как о страшном сне.
S999 написав:Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва?
Естественно , когда в бусе тебя никто не пытается развести на "скрытые платежи", как это любит делать виз. Бус ты можешь использовать в любой момент - хоть на сегодня а не ждать пол года ради совершенно дурацкого перелета в варшаву. И кстати говоря с заходом нормальных авиакомпаний - в частности Раяна потребность в бусе все меньше - как и в недокомпаниях типа виза.
S999 написав:1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть.
Как обычно синдром данинга - кригера , как же здесь он распространен, особенно у ботов визза , зарегившихся неделю тому назад для отмывки и без того изрядно подпорченной репутации компании. У меня обычно авиаперелеты исчисляются десятками в год. И надо быть полным извращенцем чтобы полет в "варшаву" называть "путешествием" , бронировать за его пол года - да да , "байки" про то как "надо" бронировать, хотя оно в действительности нафиг не надо, расказываете именно вы, покупаться на разводняк типа "Wiz discount club" и еще оправдывать полеты на этой недокомпании несколько раз в год, при таком достойном выборе альтернатив уже сегодня.