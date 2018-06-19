У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10

S999 написав: Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва? Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва?

S999 написав: 1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть. 1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть.

Естественно , когда в бусе тебя никто не пытается развести на "скрытые платежи", как это любит делать виз. Бус ты можешь использовать в любой момент - хоть на сегодня а не ждать пол года ради совершенно дурацкого перелета в варшаву. И кстати говоря с заходом нормальных авиакомпаний - в частности Раяна потребность в бусе все меньше - как и в недокомпаниях типа виза.Как обычно синдром данинга - кригера , как же здесь он распространен, особенно у ботов визза , зарегившихся неделю тому назад для отмывки и без того изрядно подпорченной репутации компании. У меня обычно авиаперелеты исчисляются десятками в год. И надо быть полным извращенцем чтобы полет в "варшаву" называть "путешествием" , бронировать за его пол года - да да , "байки" про то как "надо" бронировать, хотя оно в действительности нафиг не надо, расказываете именно вы, покупаться на разводняк типа "Wiz discount club" и еще оправдывать полеты на этой недокомпании несколько раз в год, при таком достойном выборе альтернатив уже сегодня.