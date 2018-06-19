У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

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А вы случайно не забыли для этого тарифа минимум 30 Евро за участие в Wizz discount club к цене добавить ? И это кстати цена без багажа. Вы без багажа путешествовать собрались ? Чем брать за пол года авиа рейс в какую то Варшаву - и то такое мне может понадобиться чтобы улететь куда то дальше нормальной авиакомпнией а не этим виззом, я скорее прибегну к наземному транспорту которого в достатке на любой день - хоть на сегодня-завтра при чем за те же деньги , чем лишний раз связываться с этими шаромыжниками. Бездарный у визов СММ, впрочем как и они сами.
После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
Gastarbaiter написав:После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
не раз путешествовал наземным - впечатления отличные. Путешествовал и виззом - после чего если будет стоять выбор визз - наземный транспорт - выберу второй. Задолбали эти жулики со своими разводами, всегда буду обходить их десятой дорогой, благо дело сегодня в Украине есть из кого выбирать, а с октября Раян подтянется , вообще о визе можно будет забыть как о страшном сне.
S999 написав:Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва?
Естественно , когда в бусе тебя никто не пытается развести на "скрытые платежи", как это любит делать виз. Бус ты можешь использовать в любой момент - хоть на сегодня а не ждать пол года ради совершенно дурацкого перелета в варшаву. И кстати говоря с заходом нормальных авиакомпаний - в частности Раяна потребность в бусе все меньше - как и в недокомпаниях типа виза.
S999 написав:1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть.
Как обычно синдром данинга - кригера , как же здесь он распространен, особенно у ботов визза , зарегившихся неделю тому назад для отмывки и без того изрядно подпорченной репутации компании. У меня обычно авиаперелеты исчисляются десятками в год. И надо быть полным извращенцем чтобы полет в "варшаву" называть "путешествием" , бронировать за его пол года - да да , "байки" про то как "надо" бронировать, хотя оно в действительности нафиг не надо, расказываете именно вы, покупаться на разводняк типа "Wiz discount club" и еще оправдывать полеты на этой недокомпании несколько раз в год, при таком достойном выборе альтернатив уже сегодня.
Товарищ платный балабол на виззовой зряплате, с недельной регистрацией , видимо под очередную волну негатива по виззу. Вам как раз приводят реальные доводы что бронировать за пол года такое г-но как варшаву нахрен никому не надо. А тема как раз начиналась со сравнительных тарифов в Лиссабон где ваш голимый виз в пролете по полной. но вы зафлудили тему какой то варшавой которую зачем то надо покупать за пол года вперед - полный идиотизм. Стандартный вброс убогого тролля - показать мнимую выгоду на специально подобранном направлении, ты еще даты "нужные" подбери, клоун - в общем ничего нового стандартный тролль.
Но по тарифу - с удовольствием утру нос голимому троллю :
Чистого тарифа 800 туда обратно у виза нет. Это наглое вранье проплаченного балабола. Тариф в 800 в обе стороны применим только при участии в дискаунт клубе что стоит 30Евро на человека в год. обычный тариф минимум 800 в одну сторону на октябрь на ближайшие даты в разы выше. своим калькуляции "если летать 100500 раз в года то дискаунт стремится к нулю" - в трубочку и себе в одно место, мы обсуждаем один перелет. Ну и надо быть идиотом чтобы пользоваться голимым визом многократно при наличии достойных альтиернатив уже сегодня.
Итого 800грн+30Евро=1700 грн или обычный тариф от 800*2=1600 грн (минимум)
В то же время раян :
17+24=41*30=1230 грн. чистый выигрыш только на какой то богом забытой варшаве порядка 400-500 грн ! НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ВИЗЗЭИР !
Так что ты свободен, товарищ проплаченный балабол, с вышеобозначенным диагнозом, и в этом варианте в пролете со своим голимым виззом.
Что касается моей истории - был реальный негативный опыт после которого я сделал вывод обходить десятой дорогой это недоразумените. Вообще у меня опыт - это десятки авиакомпаний мира , сравнить есть с чем, но такого голимого и наглого развода как с визом не было нигде ! Совершенно не интересно кормить виззовского тролля, приведу ссылки где историй подобных моей и не только - тысячи -
подавляющее большинство негативных отзывов, удивление наглому разводу в разных вариациях и буквально очередям в кассах аэропортов перед вылетом на "внезапно возникшую" оплату доп. "услуг", не виданных прежде, только у раяна.
свои выводы я сделал - буду обходить десятой дорогой эту никчему чего и всем желаю. Благо альтернативы есть.