У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Додано: Пон 25 чер, 2018 20:46

Товарищ платный балабол на виззовой зряплате, с недельной регистрацией , видимо под очередную волну негатива по виззу. Вам как раз приводят реальные доводы что бронировать за пол года такое г-но как варшаву нахрен никому не надо. А тема как раз начиналась со сравнительных тарифов в Лиссабон где ваш голимый виз в пролете по полной. но вы зафлудили тему какой то варшавой которую зачем то надо покупать за пол года вперед - полный идиотизм. Стандартный вброс убогого тролля - показать мнимую выгоду на специально подобранном направлении, ты еще даты "нужные" подбери, клоун - в общем ничего нового стандартный тролль.Но по тарифу - с удовольствием утру нос голимому троллю :Чистого тарифа 800 туда обратно у виза нет. Это наглое вранье проплаченного балабола. Тариф в 800 в обе стороны применим только при участии в дискаунт клубе что стоит 30Евро на человека в год. обычный тариф минимум 800 в одну сторону на октябрь на ближайшие даты в разы выше. своим калькуляции "если летать 100500 раз в года то дискаунт стремится к нулю" - в трубочку и себе в одно место, мы обсуждаем один перелет. Ну и надо быть идиотом чтобы пользоваться голимым визом многократно при наличии достойных альтиернатив уже сегодня.Итого 800грн+30Евро=1700 грн или обычный тариф от 800*2=1600 грн (минимум)В то же время раян :17+24=41*30=1230 грн. чистый выигрыш только на какой то богом забытой варшаве порядка 400-500 грн ! НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ВИЗЗЭИР !Так что ты свободен, товарищ проплаченный балабол, с вышеобозначенным диагнозом, и в этом варианте в пролете со своим голимым виззом.Что касается моей истории - был реальный негативный опыт после которого я сделал вывод обходить десятой дорогой это недоразумените. Вообще у меня опыт - это десятки авиакомпаний мира , сравнить есть с чем, но такого голимого и наглого развода как с визом не было нигде ! Совершенно не интересно кормить виззовского тролля, приведу ссылки где историй подобных моей и не только - тысячи -и т.д.подавляющее большинство негативных отзывов, удивление наглому разводу в разных вариациях и буквально очередям в кассах аэропортов перед вылетом на "внезапно возникшую" оплату доп. "услуг", не виданных прежде, только у раяна.свои выводы я сделал - буду обходить десятой дорогой эту никчему чего и всем желаю. Благо альтернативы есть.