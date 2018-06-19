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У Wizz Air детально розповіли
про нові правила...

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:14

  Surfer написав:S999

А вы случайно не забыли для этого тарифа минимум 30 Евро за участие в Wizz discount club к цене добавить ? И это кстати цена без багажа. Вы без багажа путешествовать собрались ? Чем брать за пол года авиа рейс в какую то Варшаву - и то такое мне может понадобиться чтобы улететь куда то дальше нормальной авиакомпнией а не этим виззом, я скорее прибегну к наземному транспорту которого в достатке на любой день - хоть на сегодня-завтра при чем за те же деньги , чем лишний раз связываться с этими шаромыжниками. Бездарный у визов СММ, впрочем как и они сами.

После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 15:39

  Gastarbaiter написав:После путешествия наземным транспортом напишите нам про свои ощущения.


не раз путешествовал наземным - впечатления отличные. Путешествовал и виззом - после чего если будет стоять выбор визз - наземный транспорт - выберу второй. Задолбали эти жулики со своими разводами, всегда буду обходить их десятой дорогой, благо дело сегодня в Украине есть из кого выбирать, а с октября Раян подтянется , вообще о визе можно будет забыть как о страшном сне.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 16:59

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:И это кстати цена без багажа. Вы без багажа путешествовать собрались ?

1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть. В ціні 800грн багаж максимальних розмірів 40×30×18 см. Достатньо для мандрівки.

Кому картоплі треба мішок - тоді вже доплачуйте.

2. Літают дуже часто в двох або втрьох. Якщо 2 людини 2раза на рік полетять, то це 30/8=+4евро доплата за клуб. Якщо втрьох - то 30/12=2,5евро доплата за кожний квиток.
S999
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:01

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:выбор визз - наземный транспорт - выберу второй

Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва?
S999
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 17:04

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:Задолбали эти жулики со своими разводами

Напшіть детальніше. Цікаво ваші байки почитати всім.
S999
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:10

  S999 написав:Сутки в бусіку завжди комфортніше, чим 1,5години авіва?


Естественно , когда в бусе тебя никто не пытается развести на "скрытые платежи", как это любит делать виз. Бус ты можешь использовать в любой момент - хоть на сегодня а не ждать пол года ради совершенно дурацкого перелета в варшаву. И кстати говоря с заходом нормальных авиакомпаний - в частности Раяна потребность в бусе все меньше - как и в недокомпаниях типа виза.

  S999 написав:1. Ви взагалі ніколи не літали мабуть.


Как обычно синдром данинга - кригера , как же здесь он распространен, особенно у ботов визза , зарегившихся неделю тому назад для отмывки и без того изрядно подпорченной репутации компании. У меня обычно авиаперелеты исчисляются десятками в год. И надо быть полным извращенцем чтобы полет в "варшаву" называть "путешествием" , бронировать за его пол года - да да , "байки" про то как "надо" бронировать, хотя оно в действительности нафиг не надо, расказываете именно вы, покупаться на разводняк типа "Wiz discount club" и еще оправдывать полеты на этой недокомпании несколько раз в год, при таком достойном выборе альтернатив уже сегодня.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:15

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:Как обычно синдром

Дуже добре, що поставили собі діагноз.
Коли не можете агрументи привести, переходите на "сам дурак".

  Surfer написав:Естественно , когда в бусе тебя никто не пытается развести на "скрытые платежи"

І поспати на кордоні можна 2-24години?

Про "багаж" ваш БРЕД ми вже читали.

Де Ваша відповідь конкретно по суті про "развод"? Чи тільки байки?

Дайте альтернативу за 800грн туди-назад на кожного. 3 особи. На жовтень, грудень і березень.

Бусіки не пропонувати! :lol:
S999
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:46

S999

Товарищ платный балабол на виззовой зряплате, с недельной регистрацией , видимо под очередную волну негатива по виззу. Вам как раз приводят реальные доводы что бронировать за пол года такое г-но как варшаву нахрен никому не надо. А тема как раз начиналась со сравнительных тарифов в Лиссабон где ваш голимый виз в пролете по полной. но вы зафлудили тему какой то варшавой которую зачем то надо покупать за пол года вперед - полный идиотизм. Стандартный вброс убогого тролля - показать мнимую выгоду на специально подобранном направлении, ты еще даты "нужные" подбери, клоун - в общем ничего нового стандартный тролль.

Но по тарифу - с удовольствием утру нос голимому троллю :

Чистого тарифа 800 туда обратно у виза нет. Это наглое вранье проплаченного балабола. Тариф в 800 в обе стороны применим только при участии в дискаунт клубе что стоит 30Евро на человека в год. обычный тариф минимум 800 в одну сторону на октябрь на ближайшие даты в разы выше. своим калькуляции "если летать 100500 раз в года то дискаунт стремится к нулю" - в трубочку и себе в одно место, мы обсуждаем один перелет. Ну и надо быть идиотом чтобы пользоваться голимым визом многократно при наличии достойных альтиернатив уже сегодня.

Итого 800грн+30Евро=1700 грн или обычный тариф от 800*2=1600 грн (минимум)

В то же время раян :
Зображення

17+24=41*30=1230 грн. чистый выигрыш только на какой то богом забытой варшаве порядка 400-500 грн ! НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ВИЗЗЭИР !

Так что ты свободен, товарищ проплаченный балабол, с вышеобозначенным диагнозом, и в этом варианте в пролете со своим голимым виззом.

Что касается моей истории - был реальный негативный опыт после которого я сделал вывод обходить десятой дорогой это недоразумените. Вообще у меня опыт - это десятки авиакомпаний мира , сравнить есть с чем, но такого голимого и наглого развода как с визом не было нигде ! Совершенно не интересно кормить виззовского тролля, приведу ссылки где историй подобных моей и не только - тысячи -

https://avia.tickets.ua/rating/W6/comments
https://www.airlines-inform.ru/about_ai ... r_Ukraine/
https://airticketua.com/airlines/Wizz-Air/reviews/
http://voyagemix.com/ves-mir/negativny- ... revod.html
https://www.tripadvisor.ru/Airline_Revi ... s-Wizz-Air
и т.д.

подавляющее большинство негативных отзывов, удивление наглому разводу в разных вариациях и буквально очередям в кассах аэропортов перед вылетом на "внезапно возникшую" оплату доп. "услуг", не виданных прежде, только у раяна.

свои выводы я сделал - буду обходить десятой дорогой эту никчему чего и всем желаю. Благо альтернативы есть.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:07

  Surfer написав:17+24=41*30=1230 грн. чистый выигрыш только на какой то богом забытой варшаве порядка 400-500 грн ! НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ВИЗЗЭИР !

Такси в/из Борисполя не забыли прибавить?
У Визза все тарифы прописаны. И если вам лень читать многабукоф, то это не вина перевозчика. За год летал уже раз 10 - никаких проблем или неожиданностей не было.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:34

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:буквально очередям в кассах аэропортов перед вылетом на "внезапно возникшую" оплату доп. "услуг", не виданных прежде, только у раяна.

"Черги в кассах" - людина пише бредні повні. Далі, чим в райцентр на бусіку мабуть не їздила.

  Gastarbaiter написав:Такси в/из Борисполя не забыли прибавить?

І додатковий час. Особливо зручно в час пік їхати з залізничного. 1-2години треба прозапас добавляти.

  Surfer написав:"внезапно возникшую" оплату доп. "услуг", не виданных прежде

Якщо людина вибрала "безкоштовну реєстрацію онлайн" і зареєструвалася - то нічого не платить.

Якщо якесь "чудо" при оплаті квитка вибрало "реєстрацію онлайн" і приїхало "без реєстрації" - береться оплата за реєстрацію в аэропорту. Все це прописано чітко.

В Rinair теж все написано, на +95 евро з людини попаде той, хто не читає:
После прохождения регистрации необходимо распечатать посадочный талон и предъявить его в аэропорту. Штраф за отсутствие посадочного талона 45 евро с пассажира.

если ручная кладь превышает указанные размеры, пассажиру может быть отказано в перевозке багажа, или, если возможно, разрешено, но за дополнительную плату – £50/€50. Пассажирам Ryanair настоятельно рекомендуется перед посадкой проверить размеры багажа на стойке регистрации.
S999
 
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