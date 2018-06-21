У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Додано: Сер 27 чер, 2018 22:27

У Визза все тарифы прописаны. И если вам лень читать многабукоф, то это не вина перевозчика.

S999 написав: Додайте таксі з залізничного +600грн (туди і назад). +2години мінімум на дорогу.



З залізничного до аэропроту Київ +200грн(туди і назад) і 15-30хв. Додайте таксі з залізничного +600грн (туди і назад). +2години мінімум на дорогу.З залізничного до аэропроту Київ +200грн(туди і назад) і 15-30хв.

S999 написав: Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу.

Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток. Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу.Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=доплата за квиток.

Дело не в тарифах - дело в наглых разводах когда на регистрации тебя ставят перед фактом - ты или теряешь билет или платишь мзду в 30-50 евро и выше. Читать многие могут но подчеркиваю только у виза я видел во время регистрации ОЧЕРЕДИ у касс на оплату "мзды". Система построена на разводках. Такого беспредела я ни в одной компании не видел, а я имел дело с очень многими.Более того почти всегда , выезжая из Украины мне не был выгоден Визз - всегда находильсь лучшие альтернативы. В европе , там где у него есть конкуренты и он не впаривает такие цены как из украины (пока) ситуация аналогична - даже без учета его жлобских ужимок. Таколе впечатление что нашему народу сказали что это лоу-кост , народ замычал и повелся , хотя лоу костом от визза по крайней мере из Украины и не пахнет.Ха такси надо еще придумать чтобы выкрутиться , да ? Чудо бестолковое, уже до дешевых манипуляций опускаешься :Вот тебе просчет первой попавшейся такси конторы без оптимизации по цене :уже не 300 а 200. Во вторых надо быть идиотом , хотя меня просле всего это уже не удивляет, чтобы с жд вокзала брать такси - так как оттуда ездит скайбас по цене такси до жулян. Не так давно он стоил 80 и даже 50 грн. от харьковской 50-60 грн. Итого 100-120 грн в ОБЕ стороны. Причем из собственного опыта скайбусу ездящего по жесткому графику я доверяю куда больше чем такси. Проверено. То есть еще дешевле чем до жулян. Итого разница увеличивается еще не в пользу визза. Неразумное пыталось слиться скинув всю разницу на такси. Тупейшие манипуляции.Ну да , чудо гороховое, 50 человек еще запихни туда "табор уходит в небо", и по 50 раз варшава - киев в год чтобы совсем красиво для твоих хозяев ситуация выглядела.Ну что взять с тупого бота, зареганого неделю назад. Во первых выбрать явно завалявшееся у визза направления. Во вторых придумать себе "гарем" который какого то хрена по 10 раз в год летает в какую то убогую варшаву , причем билеты при этом выкупать за пол года - тупее идиотизма сложно придумать. За пол года можно выкупать интересные трансконтинентальные рейсы , с адекватными лоукостами все планируется гораздо в более краткой перспективе - дни максимум недели. К ним визз естественно не относится. Все чтобы оправдать какой то завалявшийся никому не нужный тариф + голимейшую дисконтную программу. Еще при этом нагло врать и не уметь сложить 2+2. Выбрать такую нелепейшую комбинацию и все равно обделаться. Все в традициях визза - какая компания такие и боты. Тупее и отвратнее найти сложно.