RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Wizz Air детально розповіли
про нові правила...

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:08

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:17+24=41*30=1230 грн. чистый выигрыш только на какой то богом забытой варшаве порядка 400-500 грн ! НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ВИЗЗЭИР !

Погано в Вас з математикою. Не вмієте рахувати і читати умови - не пишіть дурниць.

Додайте таксі з залізничного +600грн (туди і назад). +2години мінімум на дорогу.

З залізничного до аэропроту Київ +200грн(туди і назад) і 15-30хв.

Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу.
Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток.
S999
 
Повідомлень: 13
З нами з: 18.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:27

У Визза все тарифы прописаны. И если вам лень читать многабукоф, то это не вина перевозчика.


Дело не в тарифах - дело в наглых разводах когда на регистрации тебя ставят перед фактом - ты или теряешь билет или платишь мзду в 30-50 евро и выше. Читать многие могут но подчеркиваю только у виза я видел во время регистрации ОЧЕРЕДИ у касс на оплату "мзды". Система построена на разводках. Такого беспредела я ни в одной компании не видел, а я имел дело с очень многими.

Более того почти всегда , выезжая из Украины мне не был выгоден Визз - всегда находильсь лучшие альтернативы. В европе , там где у него есть конкуренты и он не впаривает такие цены как из украины (пока) ситуация аналогична - даже без учета его жлобских ужимок. Таколе впечатление что нашему народу сказали что это лоу-кост , народ замычал и повелся , хотя лоу костом от визза по крайней мере из Украины и не пахнет.

  S999 написав:Додайте таксі з залізничного +600грн (туди і назад). +2години мінімум на дорогу.

З залізничного до аэропроту Київ +200грн(туди і назад) і 15-30хв.


Ха такси надо еще придумать чтобы выкрутиться , да ? Чудо бестолковое, уже до дешевых манипуляций опускаешься :

Вот тебе просчет первой попавшейся такси конторы без оптимизации по цене :

Зображення

уже не 300 а 200. Во вторых надо быть идиотом , хотя меня просле всего это уже не удивляет, чтобы с жд вокзала брать такси - так как оттуда ездит скайбас по цене такси до жулян. Не так давно он стоил 80 и даже 50 грн. от харьковской 50-60 грн. Итого 100-120 грн в ОБЕ стороны. Причем из собственного опыта скайбусу ездящего по жесткому графику я доверяю куда больше чем такси. Проверено. То есть еще дешевле чем до жулян. Итого разница увеличивается еще не в пользу визза. Неразумное пыталось слиться скинув всю разницу на такси. Тупейшие манипуляции.

  S999 написав:Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу.
Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток.


Ну да , чудо гороховое, 50 человек еще запихни туда "табор уходит в небо", и по 50 раз варшава - киев в год чтобы совсем красиво для твоих хозяев ситуация выглядела. Офигевший бот опускается уже до полного вранья. В дискаунте за 30 евро есть только +1 человек, никакие не 3. Есть груповой дискаунт до +5 человек но он уже стоит 60 евро.

Зображення

Ну что взять с тупого бота, зареганого неделю назад. Во первых выбрать явно завалявшееся у визза направления. Во вторых придумать себе "гарем" который какого то хрена по 10 раз в год летает в какую то убогую варшаву , причем билеты при этом выкупать за пол года - тупее идиотизма сложно придумать. За пол года можно выкупать интересные трансконтинентальные рейсы , с адекватными лоукостами все планируется гораздо в более краткой перспективе - дни максимум недели. К ним визз естественно не относится. Все чтобы оправдать какой то завалявшийся никому не нужный тариф + голимейшую дисконтную программу. Еще при этом нагло врать и не уметь сложить 2+2. Выбрать такую нелепейшую комбинацию и все равно обделаться. Все в традициях визза - какая компания такие и боты. Тупее и отвратнее найти сложно.
Surfer
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 14.11.13
Подякував: 65 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Супрун розповіла про нові зміни в медицині
R2 » Вів 26 чер, 2018 22:34
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 чер, 2018 22:34
nap_qwerty
WIZZ AIR ввів плату за перевезення ручної поклажі в...
R2 » П'ят 22 чер, 2018 11:53
9 428
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 11:15
1007qwert
У Кабміні розповіли, чого очікувати українцям у новому...
R2 » Сер 20 чер, 2018 08:03
7 319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 09:14
vetka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.