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У Wizz Air детально розповіли
про нові правила...

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:08

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

  Surfer написав:17+24=41*30=1230 грн. чистый выигрыш только на какой то богом забытой варшаве порядка 400-500 грн ! НЕ ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ ВИЗЗЭИР !

Погано в Вас з математикою. Не вмієте рахувати і читати умови - не пишіть дурниць.

Додайте таксі з залізничного +600грн (туди і назад). +2години мінімум на дорогу.

З залізничного до аэропроту Київ +200грн(туди і назад) і 15-30хв.

Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу.
Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток.
S999
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 03:38

[Совсем плохи дела у Визза если мало того что манипуляции с проигрышем в цене на авиаперелеты скатываются до обсуждения цен на такси до аэропорта, и пробок но помимо этого у ботов визза денег даже на такси нет , раз они даже не знают как им правильно пользоваться не говоря о самостоятельных перелетах , раз они несут такую чушь :

Во первых такси стоит не 300 а гораздо дешевле - первое ваше вранье - это первый попавшийся перевозчик такси - без оптимизации цены :

Зображення

В вторых говорить о том что за 200 найти на ЖД нельзя - может человек который такси то и не пользовался, потому что такси нормальные заказывают по телефону заранее, где четко оговаривается стоимость поездки. В скрине - реальный просчет цены такси конторы , выбранной наугад, возможно бывает и дешевле.

Во вторых я не знаю кем это надо быть чтобы на вокзале бегать с языком на плечах искать такси , когда все знают - очевидно кроме бестолковых ботов визза, что от жд регулярно ездит скай бас по четкому графику, который по моему опыту доставляет в борисполь абсолютино не хуже такси. Стоимость сегодня 120 грн - еще совсем не давно стоил 50-80 грн. С половины пути - рядом от метро у выезда на бориспольскую трассу вдвое дешевле - то есть даже ДЕШЕВЛЕ цены такси до жулян. Про время в 2-3 часа - опять вранье - всегда укладывался в переделах часа. И уж совсем бестолковым ботом нужно быть чтобы после всего еще манипулировать пробками - дескать аэропорт находящийся в городской черте меньше загружен пробками чем загородный , большая часть пути до которого - бориспольская трасса, - несусветная глупость. Ну если аргументов нет - боту все что остается - опускаться до таких примитивных манипуляций.

  S999 написав:Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу.
Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток


Потрясающе - вы те то что считать вы даже читать не умеете , помимо того что всю дорогу врете - еще 50 человек запихните туда и выдумайте еще 10 поездок в польшу в год , чтобы совсем "дешево" вышло:

В дискаунте Визза нет такого тарифа на 3-х - чистое вранье ! Дискаунт в 30 Евро расчитан только +1 человека - никакие не 3. Есть групповой до +5 человек но он стоит вдвое дороже !

Зображення

Вот и все вранье от хамовитого бота зарегистрированного неделю назад. Выдумать глупейшую комбинацию - подобрать - потому что по другим направлениям видимо визз проигрывает сразу, в частности как тут и писали в начале темы - подобрать самое убогое направление - летать в польшу да еще несколько раз в год , еще время выбрать, в добавок билеты для этого заказывать за пол года, и рекламировать убогий дискаунт под это дело еще и с явным враньем. Все в традициях самой компании - хамство, жульничество, вранье и манипуляции. Да нафиг такой дискаунт не нужен - сколько искал варианты вылета хоть из Киева хоть из европы - ни разу визз не давал лучших цен - и это помимо вечных разводок ему присущих. Всегда находились нормальные альтернативы. В общем какая компания такие и боты.
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