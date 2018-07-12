У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Додано: Пон 02 лип, 2018 03:38

S999 написав: Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу.

Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток Подруге, я вище Вам розписував.а не на кожну особу.Повторю для ВАС:2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток

[Совсем плохи дела у Визза если мало того что манипуляции с проигрышем в цене на авиаперелеты скатываются до обсуждения цен на такси до аэропорта, и пробок но помимо этого у ботов визза денег даже на такси нет , раз они даже не знают как им правильно пользоваться не говоря о самостоятельных перелетах , раз они несут такую чушь :Во первых такси стоит не 300 а гораздо дешевле - первое ваше вранье - это первый попавшийся перевозчик такси - без оптимизации цены :В вторых говорить о том что за 200 найти на ЖД нельзя - может человек который такси то и не пользовался, потому что такси нормальные заказывают по телефону заранее, где четко оговаривается стоимость поездки. В скрине - реальный просчет цены такси конторы , выбранной наугад, возможно бывает и дешевле.Во вторых я не знаю кем это надо быть чтобы на вокзале бегать с языком на плечах искать такси , когда все знают - очевидно кроме бестолковых ботов визза, что от жд регулярно ездит скай бас по четкому графику, который по моему опыту доставляет в борисполь абсолютино не хуже такси. Стоимость сегодня 120 грн - еще совсем не давно стоил 50-80 грн. С половины пути - рядом от метро у выезда на бориспольскую трассу вдвое дешевле - то есть даже ДЕШЕВЛЕ цены такси до жулян. Про время в 2-3 часа - опять вранье - всегда укладывался в переделах часа. И уж совсем бестолковым ботом нужно быть чтобы после всего еще манипулировать пробками - дескать аэропорт находящийся в городской черте меньше загружен пробками чем загородный , большая часть пути до которого - бориспольская трасса, - несусветная глупость. Ну если аргументов нет - боту все что остается - опускаться до таких примитивных манипуляций.Потрясающе - вы те то что считать вы даже читать не умеете , помимо того что всю дорогу врете - еще 50 человек запихните туда и выдумайте еще 10 поездок в польшу в год , чтобы совсем "дешево" вышло:В дискаунте Визза нет такого тарифа- чистое вранье ! Дискаунт в 30 Евро расчитан только +1 человека - никакие не 3. Есть групповой до +5 человек но он стоит вдвое дороже !Вот и все вранье от хамовитого бота зарегистрированного неделю назад. Выдумать глупейшую комбинацию - подобрать - потому что по другим направлениям видимо визз проигрывает сразу, в частности как тут и писали в начале темы - подобрать самое убогое направление - летать в польшу да еще несколько раз в год , еще время выбрать, в добавок билеты для этого заказывать за пол года, и рекламировать убогий дискаунт под это дело еще и с явным враньем. Все в традициях самой компании - хамство, жульничество, вранье и манипуляции. Да нафиг такой дискаунт не нужен - сколько искал варианты вылета хоть из Киева хоть из европы - ни разу визз не давал лучших цен - и это помимо вечных разводок ему присущих. Всегда находились нормальные альтернативы. В общем какая компания такие и боты.