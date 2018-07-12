У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

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[Совсем плохи дела у Визза если мало того что манипуляции с проигрышем в цене на авиаперелеты скатываются до обсуждения цен на такси до аэропорта, и пробок но помимо этого у ботов визза денег даже на такси нет , раз они даже не знают как им правильно пользоваться не говоря о самостоятельных перелетах , раз они несут такую чушь :
Во первых такси стоит не 300 а гораздо дешевле - первое ваше вранье - это первый попавшийся перевозчик такси - без оптимизации цены :
В вторых говорить о том что за 200 найти на ЖД нельзя - может человек который такси то и не пользовался, потому что такси нормальные заказывают по телефону заранее, где четко оговаривается стоимость поездки. В скрине - реальный просчет цены такси конторы , выбранной наугад, возможно бывает и дешевле.
Во вторых я не знаю кем это надо быть чтобы на вокзале бегать с языком на плечах искать такси , когда все знают - очевидно кроме бестолковых ботов визза, что от жд регулярно ездит скай бас по четкому графику, который по моему опыту доставляет в борисполь абсолютино не хуже такси. Стоимость сегодня 120 грн - еще совсем не давно стоил 50-80 грн. С половины пути - рядом от метро у выезда на бориспольскую трассу вдвое дешевле - то есть даже ДЕШЕВЛЕ цены такси до жулян. Про время в 2-3 часа - опять вранье - всегда укладывался в переделах часа. И уж совсем бестолковым ботом нужно быть чтобы после всего еще манипулировать пробками - дескать аэропорт находящийся в городской черте меньше загружен пробками чем загородный , большая часть пути до которого - бориспольская трасса, - несусветная глупость. Ну если аргументов нет - боту все что остается - опускаться до таких примитивных манипуляций.
S999 написав:Подруге, я вище Вам розписував. 30эвро на РОДИНУ а не на кожну особу. Повторю для ВАС: 3 людини 2 раза в рік туди-назад=+2,5euro доплата за квиток
Потрясающе - вы те то что считать вы даже читать не умеете , помимо того что всю дорогу врете - еще 50 человек запихните туда и выдумайте еще 10 поездок в польшу в год , чтобы совсем "дешево" вышло:
В дискаунте Визза нет такого тарифа на 3-х - чистое вранье ! Дискаунт в 30 Евро расчитан только +1 человека - никакие не 3. Есть групповой до +5 человек но он стоит вдвое дороже !
Вот и все вранье от хамовитого бота зарегистрированного неделю назад. Выдумать глупейшую комбинацию - подобрать - потому что по другим направлениям видимо визз проигрывает сразу, в частности как тут и писали в начале темы - подобрать самое убогое направление - летать в польшу да еще несколько раз в год , еще время выбрать, в добавок билеты для этого заказывать за пол года, и рекламировать убогий дискаунт под это дело еще и с явным враньем. Все в традициях самой компании - хамство, жульничество, вранье и манипуляции. Да нафиг такой дискаунт не нужен - сколько искал варианты вылета хоть из Киева хоть из европы - ни разу визз не давал лучших цен - и это помимо вечных разводок ему присущих. Всегда находились нормальные альтернативы. В общем какая компания такие и боты.
Surfer, но вот вы топите за Ryanair. Как человек, летающий туда-сюда из/в Польшу каждый месяц-два, могу сказать, что самым дешевым вариантом на моем направлении за последний год было 120 зл. (900 грн.) по акции из Катовице в Киев и обратно. Разумеется, при такой частоте перелетов дисконт у меня есть. Вчера вечером посмотрел Ryanair Краков-Киев. Минимальная цена на данном направлении 111 зл. У Визза из Катовице минимальная цена без акций по дисконту 124 зл. О чем спор? О разнице в 100 грн.?
Gastarbaiter написав:Surfer, но вот вы топите за Ryanair.
Совсем не топлю за раян. Меня тут скорее к любителям автобусов приравнивали.
Во первых изначально были приведены дальние направления где визз сразу проигрывает - чтобы понять что никакой он не лоукост в Украине. Но "фанами визза" было выбрано какое то дикое направление для авиаперелетов - польша - наверное потому что на малых дистанциях манипулировать цифрами проще - типа 100 грн - не деньги ? Но как вы видите даже на малых и таких манипулятивных дистанциях визз проигрывает. Для путешествий польша совсем не интересно. Это что гастарбайтерам на самолетах в польшу летать на клубнику ? Это какой то настолько дешевый и лоховской понт что просто слов нет. Человек который не может найти себя у себя дома , едет в польшу на зароботки - берет самолет чтобы у себя в селе показывать свою "крутизну", при этом насмехаясь нат тем кто предпочитает для таких направлений наземный транспорт - это же чистейшее лоховское быкование. А человек который меряет киевские дистанции с жд. вокзала, при этом не знает о том что такси можно заказать по телефону - тем самым избежав оборзевших бомбил которые естественно будут ломить втридорога за такие направления, и не знает о существовании скайбаса - наверняка не из Киева. Вот "уровень" полльзователей визза.
Что предлагает Визз в ближайшем недельном горизонте :
Билеты по 2-3 тыс грн на направление в рядом находящуюся польшу это лоу-кост , вы серьезно ? При этом для обладателей лоховского визз-дискаунта АЖ на 200 грн дешевле. Вот вся истинная суть этой недокомпании - развод и лоховство. А большинство НОРМАЛЬНЫХ действительно лоукостов предлагают абсолютно адекватные цены, в отличие от Визза. по дальнему горизонту я приводил уже цифры с выигрышем порядка 500 грн даже на близлежащую польшу.
Да где то АЖ через месяц появляется 1-2 дня с ценой что то около 960 грн. Да, каюсь, иногда посики авиабилетов приводят и на интересные стыковки и в польшу - правда очень редко - но только ради того чтобы улететь ДАЛЬШЕ НОРМАЛЬНОЙ авиакомпанией - не виззом. ждать месяц или пол года ради доступного тарифа , или лететь сразу за 2-3К грн ? Как человек который не нуждается в зароботках на чужбине, тем более в польше, а ездит за границу путешествовать я поеду бусом которые ездят пачками в день и стоят по 500 грн, а если словить по акции и того дешевле. И совсем этого не стыжусь. И только гастарбайтеры (здесь я не вам лично , а вообще) полетят на клубнику в польшу самолетом ради дешевого понта , чтобы пустить пыль глаза односельчанам, наверное поэтому они и гастарбайтеры (опять ничего личного). При этом я с нетерпением жду захода нормальных авиакомпаний, а не визза с его жлобскими примочками, чтобы можно было обойтись без бусиков и стыковок в польше, которая совсем не интересна.
за 200грн ви машину будете 2години шукати. І їхати можна 1-3години(бо напрямок часто перевантажений).
Нагадаю: Аэропорт Київ 20-30хв. І за оплату буса(80-100грн) можна взяти таксі.
Подруге повторю: оплата за реєстрацію в аэропорту існує і у Rinair і у інших. Реєструйтеся онлайн - буде безкоштовно!
Потретє: клуб можете не купувати, якшо ви одинчка і раз на 20 років накопили трохи грошей на поїздку. Кожен сам рахує для себе, як йому вигідніше. (судячи з ваших хамських тектсів ви не маєте родини, з таким хамом довго жити адекватна людина не буде.).
Погана авіакомпанія довго на ринку не працює. Коли літаю wizz - практично завжди літак повний. Всі такі лохи і не знають як їх ошукують?
Почетверте: у хама коли нема аргументованої відповіді - вивалюється замість тексту лайно.
І назакінчення: Ви ж їздете на бусіках, тому не пишіть дурниць про авіакомпанії, якими останні роки не користвалися.