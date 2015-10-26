У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

01.06.2018

Взяли денег за приоритетную посадку, услугу не оказали, деньги не вернули, дозвониться невозможно, на имейлы не отвечают, послал жалобу в ec.europa.eu/consumers/odr/



10.11.2017

Заказали онлайн билет из Малаги в Киев - первый заказ показало, что не прошёл. Заказали другой на этот же рейс - в результате через 3 дня сняты деньги с карты за два билета. Отменить один из заказов не удалось. Перелё через Будапешт. При регистрации в Будапеште взяли дополнительно с меня 40 евро за не сделанную онлайн регистрацию - при этом стойки электронной регистрации в аэропорту Будапешта не регистриуют авиабилеты этой авакомпании. Если хотите испортить себе настроение на весь отдых и заплатить в несколько раз больше положенного, лучше этой авиакомпании не найти) Вымогатели.



30.12.2017

Одна из худших компаний. Уровень МАУ



16.10.2017 Роман

Худшей авиакомпании не найти!!!!

Летел из Варшавы в Балезь.

Все как полагается купил белет он лайн, деньги с карты сняло, но по приезду в Варшаву, сказали нет покупки билета. Инвойс есть, все доки есть, но почему-то в базе у них нету, того что я покупал. В итоге пришлось купить новый. По приезду из коммандировки, начал выяснять че так и почему... в итоге возвращать стоимость не хотят. Ищут отговорки.

Не рекомендую виззз... А если уж и будете лететь, будьте ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНЫЕ!!!



Wizz Air - худшая \"авиакомпания\" которой приходилось летать 11.01.2014

Wizz Air совершенно не интересует качество обслуживания пассажиров. ВЕРНИТЕ МНЕ МОЙ БАГАЖ! Мы летали этой \"авиакомпанией\" в Дубаи. Прилетели 9.01.14 ночью. Впечатления от полета просто кошмарные, из Жулян не могли вылететь 30.12.13 так как экипаж видите ли опоздал на час и все пассажиры у стойки на посадку их ждали с маленькими, плачущими детьми между прочим. После того как все-таки экипаж соизволил явиться нас посадили в самолет и час мы еще сидели в самолете, как оказалось самолет был не готов. Все это время туалеты были закрыты и что-бы туда попасть нужно было канючить у стюардессы: \"пустите а то уписяюсь\"... н как-то так. Из Дубаи обратно рейс тоже немного задержался. Сюрпризом было то, что прилетели в Киев только люди, а чемоданы нет...118 штук между прочим. В аэропорту к нам с объяснениями не вышел ни один представитель \"авиакомпании\" за них отдувались работники аэропорта. Причины не прилета багажа мы так до сих пор и не знаем. Сегодня нам соизволили сообщить что 1 из 3х чемоданов прилетел... остальные то ли в Болгарии то ли в Польше и прибудут позже... может быть. И еще многие складывали верхнюю зимнюю одежду в багаж, а еще у одних оказалось, что в багаже в кармане остались ключи от квартиры. Прежде чем лететь с этой \"авиакомпанией\" очень хорошо подумайте иногда экономия средств оборачивается гораздо большими тратами... чемоданов наших до сих пор нету. И еще - следующий рейс из Дубаи, прилетающий на 10 минут позже нашего тоже был без багажа из всего самолета было всего 30-40 чемоданов. Видимо для этой \"авиакомпании\" утеря багажа не нелепая случайность а твердое правило.





02.11.2017

Хоть билеты в этой авиакомпании дешевле всего, но оплатить их в гривне невозможно! Цену билетов предоставляют в грн, а при оплате проходит только валюта!!! При этом, сайт переводит по своему курсу, а ваша карта еще эту сумму переводит по курсу НБУ, в итоги переплата минимум 700 грн от изначально указанной суммы. Информации о том что не проходит гривна и то что сайт пересчитывает сумму по своему курсу, нигде нет!!! Поддержка в данном случаи ничего сказать не может, деньги вам никто не вернет и билеты вернуть нельзя!! Заходишь, через пару дней, а цена билетов на эти же числа снижена на 1500 грн)))) Не знаю как на других сайтах, билеты самостоятельно ранее не покупала, возможно это и нормальная ситуация, но возможно кому-то будет полезно знать о таких фактах. Для меня это было неприятным сюрпризом. Пока желания связываться с этой авиакомпанией больше нет.



10.02.2018

Пару лет назад спокойно и без проблем можно было купить билет и провести регистрацию. Сейчас переделали их интернет- сайт так, что я бы убила их программистов. Все через жо.. Создается такое впечатление, что сделано это специально, чтобы люди не могли сделать check-in в онлайн, а за билеты-то уже заплачено, поэтому можно будет с этих клиентов содрать дополнительно денег уже в аэропорту за эту услугу.



01.03.2018

Цены на билеты далеко не демократические, при том, что даже стакан воды детям и то не дадут бесплатно! Летаю каждый месяц в Мемингем, самолёты никогда вовремя не подадут, не успевают убрать и подготовить! По 40 минут ждёт народ на улице посадки или у трапа!!! Это касается как Киева, так и Мемингема. В компании Wizair,работают полные не профессионалы своего дела, которые не умеют ни создавать имидж компании, так и сервис! Из 10 балов, максимум 2 и то, это за предложения ручную кладь бесплатно поместить в багаж! В компании Аэросвит, ранее была такая програмка с опросником, где народ выражал свою критику, а компания устраняла такие недостатки! На смайте Виз эир, даже отзыв нельзя бесплатно оставить!!!



12.04.2018

летела 5февраля 2018 из Берлина во Львов-мало того,что персонал не говорил ни на одном доступном мне языке(ни на английском,ни на немецком,ни на русском,ни на украинском!!!!) какие то разукрашенные циганские обезьяны бкгали по салону,по прилету во Львов меня ожидала еще одна неприятность-МОЙ БОГАЖ ПРИШЕЛ В НЕГОДНОСТЬ-от чемодана SAMSONITE-вырвана ручка-именно ВЫРВАНА,все в нутри разбилось-ощущение,что его швыряли с 20го этажа,я как и следовало-обратилась в админестрацию для заполнения акта повреждения-и О! чудо!!!!!! мне по сей день не могут вернуть деньги(компенсацию в сумме 1500гр за ремонт!!!!) отмазки-капитальные-ДЕНЬГИ ОТПРАВИЛИ-ЭТО ВАШ БАНК СЕБЕ ПРИСВОИЛ!!!! ОЙ,ТРАНЗАКЦИЯ ОТМЕНЕНА СЧЕТ НЕ ВЕРНЫЙ-ПРИШЛИТЕ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ И ЗАВЕРЬТЕ!!!!! НЕ СОВЕТУЮ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ЭТОЙ ШАРОВАРНЕЙ!!!!



Не компания, а мошенники 21.03.2018

Летели этой авиакомпанией из Будапешта в Москву. Сюрприз начался на стойке регистрации, когда нам сказали, что для наших билетов была доступна только онлайн-регистрация (которая,к слову, заканчивается за три часа до полета). И теперь если мы хотим зарегистрироваться на рейс в аэропорту, то это услуга платная (вижу такое впервые, так как всегда регистрация на рейс в аэропорту шла как неотъемлемая часть услуги авиаперевозки). Когда нам озвучили цену, то удивление возросло в трехкратном размере. Это 40 евро с человека(!!!!). В очереди такие мы были не одни, так как на отдыхе мало кто задумывается о таких вещах. Но самое главное, что недостаточно только пройти онлайн-регистрацию, необходимо еще обязательно распечатать посадочные (иначе тоже заставят платить) или скачать на телефон специальное мобильное приложение. В общем, отдых частично был испорчен. Лоукостер получился не таким уж и дешевым, с учетом этих оплаченных 80 евро (мы летели вдвоем). На сайте авиакомпании в разделе информации у них это написано, но мало кто изучает вопросы регистрации перед полетом. Также у них очень строгие требования по ручной клади (не надейтесь, что сотрудники закроют глаза на небольшой перевес или чуть большие габариты). Перед посадкой сотрудники тоже ходят и проверяют соответствие ручной клади (вдруг у вас обнаружится не оплаченная вторая сумка). В общем, надо быть максимально внимательным, начиная с покупки билетов (сайт просто кошмар, постоянно пытаются навязать платные услуги), багажом и кончая регистрацией. Видимо, эта авиакомпания на этом и живет - на невнимательности своих пассажиров. Питание и напитки на борту платные, даже вода. Резюмируя, могу сказать - будьте бдительны и не давайте себя обмануть!



17.10.2017

Самая ужасная авиакомпания !!

Малейшая невнимательность , оборачивается двойным тарифом !! Электронный билет в телефоне не катит !! Только распечатка , распечатать 10 евро - 1 билет !! Не правильно заделкларированная ручная кладь !! 45 евро - билет !! Работники компании не профессиональны , будут гонять по всему аэропорту и улыбаться !!



Ужасное отношение 07.11.2016

Сегодня зачекинилась на рейс Гданськ - Киев приехала заранее и прошла контроль, до вылета оставалось 15 минут Терминал выбрали самый дальний - Gate 1 Задержали при проходе контроля Пришла к без 8 минут Девушка отказалась пускать - и мотивировала тем что багаж уже вернули обратно! за 2 минуты!! и никто при этом не обьявлял никакой информации! по их правилам - закрывают посадку за 10 минут! не указав это на билетах! и это при том, что пассажир на месте и не один! Другого человека не пустили из-за сумки - которую пропустили на чекине! Благодарим такую прекрасную компанию за услуги перелета - наивысшего класса! Очень рекомендую!



о том как портится авиакомпания \"Wizz air\" 25.04.2014

Помню первый мой полет был в Кельн-Бонн в Германию в 2009ом, именно этой компанией. Все было прекрасно: билеты по 500-700 гривен и подавали хотя бы сок/вода/чай/кофе бесплатно (это мелочь, но 2 евро за просто воду, эммм). Сейчас цены возросли почти вдвое и меньше 100 евро вообще трудно найти что-то в Кельн, уже не говоря о Дортмунде/Франкфурте. Недавно выбирала билеты в Кельн-Бонн туда-обратно, выдает больше 200 евро на человека, поискала по другим авиалиниям (включая Люфтганзу) - 160 (даже не с пересадками)!!! Где, мать вашу, лоукост??? При том, что обслуживание никакое. По-моему компания очень испортилась, летать ей больше не буду.



12.10.2017

Был оплачен багаж до 23 кг, при взвешивании оказалось что мой чемодан весил 25, надо опалтить перевес - хорошо, иду оплачивать, в кассе говорят к оплате 1440 грн. Спрашиваю - 700 грн за кг вы берете? Отвечают - нет, за 1440 вы покупаете возможность провозить багаж весом до 32 кг, а оплата 23 кг просто сгорает.



22.05.2017

Кельн - Киев. Авиакомпания не заботится о своих клиентах. Хамское отношение персонала на стойке регистрации, впереди меня была пожилая пара, женщину заставили впихнуть маленькую дамскую сумочку в оплаченную ручную кладь, у мужчины в руках остался ноутбук, сказали что в руках ничего быть не должно, он спросил куда мне его деть, ему с улыбкой предложили выбросить. У меня сумку с которой летал не менее 10ти раз заставили оплатить багаж, оплачивал 45 минут!!!!! если бы не пришел за 2,5 часа до посадки - опоздал на рейс. При оплате билета цена указывается в гривне, а снимает с карты в евро по завышенному курсу.

!!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!!



18.01.2017

Добрый день! Отвратительная компания, я не рекомендую! Мало того что в приложении не проводили отплату 5 раз! Колл-цент просто отправляет на проблемы с банком хотя их нет, так еще из-за сбоев в работе по какой-то причине указан другой человек на вылет пришлось делать изменение пассажира за 40евро! Пройти регистрацию на сайте невозможно! После введений данных письмо не пришло, колл-цент дал информацию что все отлично Приятного полета! В итоге-еще 40 евро за регистрацию в аэропорту потому что они не видят интернет регистрацию. В итоге билет за 50 евро обошелся в 140!



14.10.2016

Могу с полной ответственностью заявить о том, что первый раз в жизни столнулся со столь жуткой авиакомпанией. 14 октября 2016 года меня, и троих моих друзей отказались регистрировать на рейс убывающий из Гамбурга в Киев. Причиной отказа послужило то обстоятельство, что у нас не оказалось билетов в документарной форме. Между тем, при бронировании билетов, а также после получения оплаты нас заверили, что при регистрации достаточно предоставить только лишь паспорт. Однако, как оказалось, сотрудники авиакомпании попросту нас обманули. Более того, в Гамбурге в этот же день, нам отказались продать билеты на том основном, что у нас был багаж. Такое впечатление, что все пассажири Визз эйр путешествуют без багажа. Напрашивается мрачное резюме относительно лоу костёра Визз эйр - дешёвая рыбка, поганая юшка. Так что, следует избегать контактов с Визз эйр, и пользоваться услугами иных перевозчиков.



19.09.2016

Вылетали из Будопешта в Киев (19.09.2016), Визэир начал регистрацию на 30 минут позже, регистраия шла совместно с посадкой на Лондон. Англичан пропускали без очереди. После проходов всех контролей вместе с англичанами (один терминал) пропускали в самолёт. В одной очереди. Ровно за 22 минуты, проход пассажиров на Киев заблокировали (более 20 человек) несмотря на очередь, англичане продолжили посадку. Всех пассажиров на Киев вывели за пределы таможенного контроля, анулировав вылет и прохождение таможенного контроля. Вылет самолета задержали для выгрузки багажа. Визэир отказались разрешать проблему. Одним словом, "хорошая компания" выбор за вами.



01.07.2016

0.06. купила билет на сайте wizz air, Варшава-Неаполь на 24.06. Так как лететь нужно было срочно, покупала достаточно дорогой билет как для Wizz air,стоимостью почти 4000 грн (160 дол.). Забронировала отель в Неаполе, в Варшаву мне было необходимо добираться со Львова. Прошли сутки,но деньги за билет с карточки не списывали, билет на почту также не пришел. Позвонила в поддержку: "были проблемы с сайтом, платежи проводят вручную, ждите". Списывают деньги с карточки, билет не приходит. На сайте wizz air мое бронирование исчезает, вылет через два дня, еще добраться до Варшавы, ну и деньги с карточки списаны.

Звонок в службу поддержки:

- "Ваш билет аннулирован, пишите претензию, деньги вам вернут в течении трех дней"

-"Почему мне не сообщили, что билет аннулирован? Деньги ведь списаны.?"

-"Мы не сообщаем об аннулировании билетов"

_ "то есть теперь мне нужно купить новый билет?"

"да"...

Сегодня 01.07. Деньги за билет так и не вернули. 29.06. получила ответ на претензию:

Доброго дня,

Дякуємо за звернення у відділ по роботі з клієнтами. Авіакомпанія приносить свої вибачення за дані незручності. На жаль, виникли технічні проблеми при зарахуваннях. Прошу підтвердити, чи отримали ви вказану суму на вашу картку.

Ответила, что денег нет. Молчание...



30.06.2016

28.06.2016 летела с Вильнюса в Киев, и была неприятно удивлена, когда представители компании потребовали уплатить 40 евро за ручную кладь, которая полностью подпадала по размеры бесплатной ручной клади. Мои требования перемерять размеры ручной клади, связаться с вышестоящим руководством и убеждения в том, что с этой же ручной клади летела в Вильнюс и никаких проблем не возникло, были полностью проигнорированы.Кроме того, сотрудники компании в количестве трех человек, начали мне угрожать, что не пустят на рейс лишь по той причине, что я попросила измерить чемодан, поэтому я была вынуждена оплатить 40 евро и лететь в Украину.

Прилетев на родину я обратилась к представителям компании в аэропорту, где девушка, не соизволив оторваться от вязания на рабочем месте, посоветовала мне свои претензии изложить в жалобе на сайте компании при этом пояснила, что проблемы пассажиров ее не касаются. На вопрос в чем же состоит ее представление компании Wizz Air Ukraine, девушка ответила, что меня не касается.



02.06.2016

Сегодня 02.06.16 не улетела в Будапешт тк не хватило места:) Билетов продали 180 а самолёт прилетел маленький на 107 мест. Вот 73 человека получили реальный шок и удар по кошельку. а ближайший рейс на который еще есть билеты это 06.06.16 у многих заказаны и оплачены гостиницы, билеты на концерты и т.д. А другие и вовсе летят дальше с пересадками. Да, все эти люди еще уйму времени простояли в одно окошечко в кассе чтобы поменять билеты на германию(единственный рейс в этот день авиакомпании) или оформить сдачу их. Кто успел встать в очередь на регистрацию раньше тот и улетел! Стоячих мест нет:) Занимайте очередь за 3 часа!



17.04.2016

По-моему, пользоваться услугами этой компании сейчас - бред. Я вообще не пойму, каким образом они цены устанавливают. Такое чувство, что с потолка. До 2014 года летала с удовольствием, билет по маршруту Киев-Будапешт стоил 250-300 грн. Ок, курс доллара вырос, но не настолько же. В три раза. Пусть будет 1000. Но каждый раз, когда я пытаюсь посмотреть цены, не изменилось ли в лучшую сторону, вижу какие-то баснословные суммы, баснословные даже для небюджетных компаний. Больше 3-4-5 тысяч грн. по тому же Киев-Будапешт. Визэйр давно не лоукост. Кто вообще летает за такие деньги? Лоукостовский сервис (с доплатой за каждый вздох) по ценам каких-нибудь Эмиратов, Люфтганзы и т.д.



01.03.2016

Покупала билет не себе, подруге, со своего профайла. При отправке произошел сбой, компьютер выставил в билете имя и фамилию мою. Связывалась и с службой заботе о клиентах и звонила, любезно отвечают , замена имени стоит 90 евро! (при стоимости билета 90 евро) 100%. Я конечно в шоке!!!! Узнавала что не первый раз, компьютер дает сбои при покупки билета, ни ни как не решить проблему. Обидно что являюсь членом клуба и постоянным клиентом.....Очень разочаровалась в компании.... будьте внимательны...



26.10.2015

Самая некомпетентная компания с полным отсутствием информации на сайте. Не прошла онлайн регистрацию ( с телефона эта функция не осуществима, только с компьютера), за check in в аэропорту заплатила 750 грн., хотя такая стоимость на сайте указана за спортивное снаряжение. Его не везла, багаж был оплачен заранее.

Категорически не рекомендую пользоваться этой авиакомпанией! Из 5 звезд 0! (Выбрала 1, так как 0 звезд не принимают) но это чистый ноль!



25.01.2016

пришли до окончании регистрации за пару минут !но сотрудников этой компании уже не было!!! регистрация до 16:00 мы были в 15:58 ...самолет вылетал в 16:30 .Беспредел ...не рекомендую

