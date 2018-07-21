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У Wizz Air детально розповіли
про нові правила...

У Wizz Air детально розповіли про нові правила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:39

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Теперь наверняка ни у кого не осталось сомений что это действительно бот визза , свежезарегистрированный и причем очень недалекий. Настолько примитивные отмазки с постоянно рекламой недокомпании, с полной попыткой не замечать очевидного. У этой недокомпании нет железных правил - это манипуляции и жлобство которые не всегда без подготовки можно длоказать. А в итоге конкретика очень простая , даже в направлении на Польшу это ХУДШАЯ компания из имеющихся с наинизшим рейтингом :Зображення
позорные 3 звезды , что гораздо ниже общего уровня, в подтверждение вышесказанного.

Да и в общем рейтинге авиакомпаний крупнейшего авиапортала Украины :
https://avia.tickets.ua/rating/page/1

убогий визз не входит даже в первую сотню , и находится аж на 145 месте, на глухом дне рейтинга, в подтверждение того о чем я говорю.

Зображення

Причем рейтинг составлен по жестким правилам - где голосовать могут только реальные пользователи компании которые покупали реальные билеты на тот или иной рейс. А не недалекие боты которые за сухарик пиарят эту недокомпанию здесь, которые не то что самолета , такси не видели в своей жизни. Вот он реальный рейтинг этого убожества от людей которые действительно летают и которым есть с чем сравнивать.

Отвратительная компания , как и хамовитые и вечно врущие на ходу боты на нее работающие - вот он "уровень".
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:14

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Сложно сказать бот или нет, то то что Surfer капитан полка "В Интернете кто-то не прав" - это 146% :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:31

Re: У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Surfer, навіть пост вище чітко характеризує вартість ваших аргументів, які не мають підгруньтя.

  Surfer написав:Причем рейтинг составлен по жестким правилам - где голосовать могут только реальные пользователи компании которые покупали реальные билеты на тот или иной рейс.

Завжди є відстоток незадоволних у будької компанії. Бо треба читати умови уважно. За свої помилки пасажир платить фіксовану суму(прейскурант на сайті).

В вашому рейтингу проголосовало аж 63 пасажира. Решта, з мільйонів пасажирів задоволена.
У компанії, яка перевозить за рік 30мільйонів пасажирів, кількість незадоволених буде більше. Ніж у компанії з мільйоном.


Незадоволенних продукцією Apple одна з найбільших кількість, по відношенню до інних виробників. Бо компанія один з лідерів на рику по кількості проданих пристроїв.

Surfer,
Якщо є реальний підтверджений випадок порушення компанією прав пасажирів - приведіть його. І підкажіть пасажиру, що він може швидко заробити десятки тисяч $ компенсації.

Підтверджені спори в Європі вирішуються в суді за кілька днів. Компанії за таке отримають 5-7значні штрафи.

Прошу привести реальні випадки по новим правилам перевозу багажу або інше.
S999
 
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