У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

позорные 3 звезды , что гораздо ниже общего уровня, в подтверждение вышесказанного.
Да и в общем рейтинге авиакомпаний крупнейшего авиапортала Украины :
убогий визз не входит даже в первую сотню , и находится аж на 145 месте, на глухом дне рейтинга, в подтверждение того о чем я говорю.
Причем рейтинг составлен по жестким правилам - где голосовать могут только реальные пользователи компании которые покупали реальные билеты на тот или иной рейс. А не недалекие боты которые за сухарик пиарят эту недокомпанию здесь, которые не то что самолета , такси не видели в своей жизни. Вот он реальный рейтинг этого убожества от людей которые действительно летают и которым есть с чем сравнивать.
Отвратительная компания , как и хамовитые и вечно врущие на ходу боты на нее работающие - вот он "уровень".