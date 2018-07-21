У Wizz Air детально розповіли про нові правила...

Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:39

Теперь наверняка ни у кого не осталось сомений что это действительно бот визза , свежезарегистрированный и причем очень недалекий. Настолько примитивные отмазки с постоянно рекламой недокомпании, с полной попыткой не замечать очевидного. У этой недокомпании нет железных правил - это манипуляции и жлобство которые не всегда без подготовки можно длоказать. А в итоге конкретика очень простая , даже в направлении на Польшу это ХУДШАЯ компания из имеющихся с наинизшим рейтингом :позорные 3 звезды , что гораздо ниже общего уровня, в подтверждение вышесказанного.Да и в общем рейтинге авиакомпаний крупнейшего авиапортала Украины :убогий визз не входит даже в первую сотню , и находится аж на 145 месте, на глухом дне рейтинга, в подтверждение того о чем я говорю.Причем рейтинг составлен по жестким правилам - где голосовать могут только реальные пользователи компании которые покупали реальные билеты на тот или иной рейс. А не недалекие боты которые за сухарик пиарят эту недокомпанию здесь, которые не то что самолета , такси не видели в своей жизни. Вот он реальный рейтинг этого убожества от людей которые действительно летают и которым есть с чем сравнивать.Отвратительная компания , как и хамовитые и вечно врущие на ходу боты на нее работающие - вот он "уровень".