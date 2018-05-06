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Армійський КрАЗ
випустили у новій версії

Армійський КрАЗ випустили у новій версії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 07:22

Армійський КрАЗ випустили у новій версії

Пропонуємо до обговорення:
Армійська повнопривідна вантажівка КрАЗ-5233НЕ 4х4 отримала нову версію — на її базі побудували командно-штабну машину.

Дивися повний текст Армійський КрАЗ випустили у новій версії.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 07:22

Навіщо така машина,як що всі штаби з їх керовніками сидяьь у Києві.Краще б придумали для тих хлопців,що гинуть на передку від ворожих куль та мін.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 07:34

sena_2008atp?
зрадофіл? А якщо я тобі, скажу, що штаби батальйонів недалеко від нульової лінії, а штаби бригад механізованих трохи далі? Чи тобі аби пукнути?
char_bur
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:44

Отлично, давно пора менять совдеповские КШМ ГАЗ-66 на КРАЗы.
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:24

  sena_2008atp написав:Навіщо така машина,як що всі штаби з їх керовніками сидяьь у Києві.Краще б придумали для тих хлопців,що гинуть на передку від ворожих куль та мін.

Штабы сидят не в Киеве уже 3 года. Очнись. Они в Донецкой области недалеко от Мариуполя. Гугли.
locustsucol
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