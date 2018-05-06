Армійська повнопривідна вантажівка КрАЗ-5233НЕ 4х4 отримала нову версію — на її базі побудували командно-штабну машину.
Дивися повний текст Армійський КрАЗ випустили у новій версії.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 07:22
Армійський КрАЗ випустили у новій версії
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Дивися повний текст Армійський КрАЗ випустили у новій версії.
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:22
Навіщо така машина,як що всі штаби з їх керовніками сидяьь у Києві.Краще б придумали для тих хлопців,що гинуть на передку від ворожих куль та мін.
Додано: Суб 23 чер, 2018 07:34
sena_2008atp?
зрадофіл? А якщо я тобі, скажу, що штаби батальйонів недалеко від нульової лінії, а штаби бригад механізованих трохи далі? Чи тобі аби пукнути?
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:24
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