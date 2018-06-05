На сьогодні 800 мільйонів людей у світі живуть коштом грошових переказів від родичів, які працюють в інших країнах.
Дивися повний текст Кожен сьомий житель Землі живе за кошти грошових переказів від родичів.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 08:02
Кожен сьомий житель Землі живе за кошти грошових...
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Дивися повний текст Кожен сьомий житель Землі живе за кошти грошових переказів від родичів.
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:02
Как обычно, для файненса не важен порядок цифр. 480 миллионов - это смешно, в Украину больше поступает от заробитчан
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