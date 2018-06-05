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Кожен сьомий житель Землі
живе за кошти грошових...

Кожен сьомий житель Землі живе за кошти грошових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:02

Кожен сьомий житель Землі живе за кошти грошових...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні 800 мільйонів людей у світі живуть коштом грошових переказів від родичів, які працюють в інших країнах.

Дивися повний текст Кожен сьомий житель Землі живе за кошти грошових переказів від родичів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:02

Как обычно, для файненса не важен порядок цифр. 480 миллионов - это смешно, в Украину больше поступает от заробитчан
max_us_ua
 
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