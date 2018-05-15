YouTube вводить платну підписку на канали

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це просили блогери-зірки, так як для них реклама фактично залишалася єдиним джерелом заробітку на платформі.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 08:04
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