YouTube вводить платну підписку на канали

Додано: Суб 23 чер, 2018 12:54

"доступ к расширенному списку эмодзи" - это аргумент.

Надеюсь платная подписка - это по желанию блогера?

Facebook ввел тоже платную подписку, но по желанию администратора группы.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.