Про це просили блогери-зірки, так як для них реклама фактично залишалася єдиним джерелом заробітку на платформі.
Дивися повний текст YouTube вводить платну підписку на канали.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:03
YouTube вводить платну підписку на канали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст YouTube вводить платну підписку на канали.
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:59
Интересна стоимость подписки.. если там гривна в год то останутся, а если как стартовые пакеты с поминутной тарификацией и на 28 дней а не месяц, и если не оплатил 28 дневную подписку то по 4-5 грн / день снимает со счета ...))
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:02
Так в Гводафоне и "год без абонплат" уже также считается, не на месяц.
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:29
Re: YouTube вводить платну підписку на канали
Таких тупых блогеров я еще не видел. Вообще нифига иметь не будут. Выйдут почти все.
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:34
Re: YouTube вводить платну підписку на канали
А за что там платить? Те блогеры х.рню одну показывают. Разве что тинейджеры платить будут.
Додано: Суб 23 чер, 2018 12:54
"доступ к расширенному списку эмодзи" - это аргумент.
Надеюсь платная подписка - это по желанию блогера?
Facebook ввел тоже платную подписку, но по желанию администратора группы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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