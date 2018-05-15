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YouTube вводить платну
підписку на канали

YouTube вводить платну підписку на канали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:03

YouTube вводить платну підписку на канали

Пропонуємо до обговорення:
Про це просили блогери-зірки, так як для них реклама фактично залишалася єдиним джерелом заробітку на платформі.

Дивися повний текст YouTube вводить платну підписку на канали.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 08:04

Ню-ню, посмотрим, сколько подписчиков останется у этих стотысячников
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:59

Интересна стоимость подписки.. если там гривна в год то останутся, а если как стартовые пакеты с поминутной тарификацией и на 28 дней а не месяц, и если не оплатил 28 дневную подписку то по 4-5 грн / день снимает со счета ...))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:02

  Джон написав:Интересна стоимость подписки.. если там гривна в год то останутся, а если как стартовые пакеты с поминутной тарификацией и на 28 дней а не месяц, и если не оплатил 28 дневную подписку то по 4-5 грн / день снимает со счета ...))

Так в Гводафоне и "год без абонплат" уже также считается, не на месяц. :mrgreen:
Пенс
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:29

Re: YouTube вводить платну підписку на канали

Таких тупых блогеров я еще не видел. Вообще нифига иметь не будут. Выйдут почти все.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:34

Re: YouTube вводить платну підписку на канали

А за что там платить? Те блогеры х.рню одну показывают. Разве что тинейджеры платить будут.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:54

"доступ к расширенному списку эмодзи" - это аргумент.
Надеюсь платная подписка - это по желанию блогера?
Facebook ввел тоже платную подписку, но по желанию администратора группы.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 13:12

Платна підписка не буде обов"язковою.
S999
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:11

Опыт Твича показывает, что люди вполне готовы платить $5 в месяц для поддержки своего любимого стримера(блогера).
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 14:50

Re: YouTube вводить платну підписку на канали

Меня всегда умиляют камменты в таких вот новостях.
Для украинского обывателя платный ютьюб - это как платный вход на базар.
Вас друзья к счастью как клиентов там почти не рассматривают.
lauder7
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