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YouTube вводить платну підписку на канали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:40
lauder7 написав:
Меня всегда умиляют камменты в таких вот новостях.
Для украинского обывателя платный ютьюб - это как платный вход на базар.
Вас друзья к счастью как клиентов там почти не рассматривают.
lauder7
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З нами з: 23.06.18
Это так горело, что специально зарегистрировался, чтобы высказаться об "украинском обывателе"?
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