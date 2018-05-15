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YouTube вводить платну
підписку на канали

YouTube вводить платну підписку на канали
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 15:40

  lauder7 написав:Меня всегда умиляют камменты в таких вот новостях.
Для украинского обывателя платный ютьюб - это как платный вход на базар.
Вас друзья к счастью как клиентов там почти не рассматривают.


lauder7
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Это так горело, что специально зарегистрировался, чтобы высказаться об "украинском обывателе"?
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 18:42

  lauder7 написав:Меня всегда умиляют камменты в таких вот новостях. Для украинского обывателя платный ютьюб - это как платный вход на базар. Вас друзья к счастью как клиентов там почти не рассматривают.

И тут зашел украинский необыватель, открыть для себя впервые интернет, увидеть каменты бабочек и навозных жуков, и решил поведать, что он умеет делать выводы обо всех, и что он необыватель. Печаль..
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 20:43

Re: YouTube вводить платну підписку на канали

Ага, книгопика так само монетизуєця :) Добре, що не платний вхід на ютуб взагалі, а для особо звьоздних. Нехай собі, ніколи не ходив на платні сайти/сервіси і не збираюсь...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:31

Тут народ порнуху только на шару смотрит, а они хотят чтобы за каких-то паршивых блогеров кто-то платил. Пиндосы те да привыкли за каждый пук по 5 президентов платить , так и тут будут.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 22:36

Re: YouTube вводить платну підписку на канали

так вроде уже и за кинуху посмотреть денег просят, не только за каналы жадных блогеров. под шумок, не все конечно
holodlar
 
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