lauder7
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З нами з: 23.06.18
Это так горело, что специально зарегистрировался, чтобы высказаться об "украинском обывателе"?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 15:40
Это так горело, что специально зарегистрировался, чтобы высказаться об "украинском обывателе"?
Додано: Суб 23 чер, 2018 18:42
И тут зашел украинский необыватель, открыть для себя впервые интернет, увидеть каменты бабочек и навозных жуков, и решил поведать, что он умеет делать выводы обо всех, и что он необыватель. Печаль..
Додано: Суб 23 чер, 2018 20:43
Re: YouTube вводить платну підписку на канали
Ага, книгопика так само монетизуєця Добре, що не платний вхід на ютуб взагалі, а для особо звьоздних. Нехай собі, ніколи не ходив на платні сайти/сервіси і не збираюсь...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Суб 23 чер, 2018 22:31
Тут народ порнуху только на шару смотрит, а они хотят чтобы за каких-то паршивых блогеров кто-то платил. Пиндосы те да привыкли за каждый пук по 5 президентов платить , так и тут будут.
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:36
Re: YouTube вводить платну підписку на канали
так вроде уже и за кинуху посмотреть денег просят, не только за каналы жадных блогеров. под шумок, не все конечно
Додано: Нед 24 чер, 2018 01:07
В кинотеатры у вас там уже тоже не ходят после кемерово я так понял, раз уже и за онлайн сервисы не платят ?
Додано: Нед 24 чер, 2018 12:46
Кемерово это у вас в голове. Наш человек никогда не будет платить если за это можно не платить. Вы перепутали свой колхоз с дисциплинированной Германией.
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