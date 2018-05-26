Навушники здатні пригнічувати сторонні звуки та забезпечувати міцний сон.
Дивися повний текст Випущено перші навушники для міцного сну.
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Додано: Суб 23 чер, 2018 08:06
Випущено перші навушники для міцного сну
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Дивися повний текст Випущено перші навушники для міцного сну.
Додано: Суб 23 чер, 2018 08:06
"Спать в наушниках можно всю ночь, при этом не ощущая никакого дискомфорта."
Сомневаюсь я насчёт отсутствия дискомфорта, если, как часто бывает, перевернуться на бок ухом в подушку.
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